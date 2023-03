Un diputado de Javier Milei definió con crudeza a Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. El discurso tuvo momentos de tensión en el que el intendente criticó a la Justicia y otros en los que aludió a su gestión. El diputado de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo, condenó la oratoria del oficialista y lo definió como "Alicia Kicillof en el país de las maravillas".

Kicillof habló sobre la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y destacó que "el hecho de que sea perseguida y proscripta es preocupante e inadmisible".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Los pueblos castigaron experimentos como Donald Trump y Jair Bolsonaro y eligieron gobiernos con otras prioridades. No puedo pasar por alto el intento de asesinato a Cristina. Intentaron asesinar a Cristina, nos tiene que doler a todos. Es imprescindible para la democracia argentina que la Justicia condene y castigue a los culpables, a quienes promovieron y concretaron esto", agregó.

El economista afirmó que "la sociedad va a tener que elegir qué camino sigue" respecto a las elecciones de este año. "Gobernar es ampliar y defender derechos, no privilegios. El dilema que se plantea este año será entre la derecha y los derechos", expresó.

Presentes en la sesión inaugural (segundo intento) pic.twitter.com/Z2TjV4wbOB — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) March 6, 2023

Nahuel Sotelo es uno de los diputados bonaerenses que migró del espacio de José Luis Espert al de Javier Milei. Es el líder de la agrupación Julio Argentino y se posiciona en un rol más conservador que liberal.

El legislador de AL reaccionó al discurso de apertura de sesiones ordinarias del gobernador y destacó: "Acabamos de asistir al discurso inaugural de Alicia Kicillof. Le digo así porque evidentemente sigue viviendo en el país de las maravillas. No hubo autocrítica, sólo habló de crecimiento y de una mejora económica que, quizás, vea él y su gabinete en su bolsillo pero no el pueblo bonaerense. Fue un discurso de campaña".



"Kicillof es defensor de ideas totalmente contrarias a las que defendemos nosotros. Es el fiel reflejo de la decadencia que vive nuestro país. Habla de control y más control sobre la economía y en todo momento atacó al mercado", continuó.



"Busca un Estado protector y no un Estado que deje libre a los privados. Habló de 'aportes solidarios de los que más tienen' lo que se traduce en más impuestos al sector productivo y privado. Le dije Alicia pero después de haberlo escuchado, le podría haber dicho Fidel Kicillof y le hubiese quedado perfecto", agregó el político conservador.



"El delirio y las ganas que tiene esta gente de controlar nuestras vidas, nuestro bolsillo y nuestra libertad, es preocupante. Sostuvo de que la elección se definirá entre "derecha y derechos". Se equivoca, señor gobernador, la derecha viene a garantizar los derechos que ustedes mismos se encargaron de robarle a los bonaerenses", sentenció Sotelo.