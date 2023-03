Si ellos no cuidan a la Policía, ¡menos te cuidan a vos!

S.U.P.E.R.P.O.L: Sueldos, Uniformidad, Profesionalismo, Educación, Reclutamiento y Prevención. Esto es nuestra base para promover un programa de seguridad ciudadana de triple impacto, que enfatice la importancia de valorar a nuestras fuerzas de seguridad, ofrecer sueldos atractivos para atraer y retener a los mejores profesionales, la uniformidad en los procedimientos y protocolos, el profesionalismo y la educación continua, el reclutamiento de los mejores candidatos y la prevención del delito.

Hoy asistimos a una degradación continua de nuestras fuerzas policiales, es el mismo Gobierno el primero en mostrar a sus policías involucrados en actos de delincuencia, con móviles destartalados, sin vestimenta nueva, chalecos vencidos, sin poder responder a las necesidades de la población por falta de combustible, y ahora con una deserción masiva a otros trabajos con mejores ingresos y sin tener que arriesgar la vida. Nuestra propuesta es lograr que nuestros policías sean “super policías” para la sociedad.

En este sentido, resulta fundamental valorar y reconocer el papel que desempeñan los policías en la sociedad, así como sus condiciones laborales y personales, para poder lograr un compromiso real con la seguridad ciudadana. No se trata solo de dotarlos de mejores herramientas y recursos técnicos, sino de garantizarles una formación y un apoyo emocional que les permita desarrollar su trabajo de manera eficiente y efectiva.

La figura del "súper policía" no solo hace referencia a un agente de policía con habilidades y formación especializadas, sino también a una persona que se compromete con su labor y que es capaz de establecer un diálogo constructivo con la ciudadanía. Para ello, es necesario valorar su figura como un elemento clave en el sistema de seguridad, y fomentar una cultura de respeto y apoyo hacia ellos.

Los invito a reflexionar sobre la importancia de la valorización de la persona en el ámbito de la seguridad. ¿Cómo se puede lograr un compromiso real con la seguridad ciudadana si no se valora a quienes tienen la responsabilidad de llevarla a cabo? ¿Cómo se pueden articular las medidas técnicas con un enfoque humano que tenga en cuenta las necesidades y preocupaciones de los agentes de policía?

Los últimos 20 años: En los últimos 20 años, Mendoza ha implementado diversos planes y políticas de seguridad con el objetivo de reducir la delincuencia y la violencia en la provincia. Sin embargo, estos planes han enfrentado desafíos y algunos han tenido resultados mixtos. A continuación, presentaré un resumen de los planes de seguridad de los últimos 20 años y sus principales éxitos y fracasos.

Gobierno de Julio Cobos (2003-2007): Durante este período, se creó la Policía Comunitaria y se incrementó el presupuesto para la seguridad pública. Se logró una reducción en los índices de criminalidad y violencia en la provincia, aunque algunos sectores criticaron la falta de transparencia en el manejo de los fondos.

Gobierno de Celso Jaque (2007-2011): Se implementó el plan estratégico de seguridad ciudadana, que incluyó medidas como el uso de cámaras de vigilancia y la creación de una unidad especial de investigación criminal. Sin embargo, la tasa de homicidios aumentó durante este período, lo que generó críticas hacia la efectividad del plan.

Gobierno de Francisco Pérez (2011-2015): Se lanzó el plan de seguridad integral, que incluyó la creación de la Policía de Investigaciones y la implementación de un sistema de alerta temprana para la prevención del delito. Se registró una disminución en la tasa de homicidios y una mayor confianza en la policía por parte de la población.

Gobierno de Alfredo Cornejo (2015-2019): Se creó la unidad especial de inteligencia criminal y se fortaleció la colaboración entre la policía y las fuerzas de seguridad federales. La tasa de homicidios se mantuvo estable durante este período, aunque se registró un aumento en los robos.

Gobierno de Rodolfo Suarez (2019-actualidad): Se implementó el plan integral de seguridad pública, que busca mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y aumentar la presencia policial en las calles. Aunque la tasa de homicidios ha bajado, se registra un aumento exponencial de robos y hurtos. Y se ve una creciente renuncia de personal profesional, falta de reposición de automotores, armamentos y tecnología obsoleta.

En términos generales, los planes de seguridad de Mendoza han logrado algunos éxitos en la reducción de la delincuencia y la violencia, pero también han enfrentado desafíos y críticas en su implementación.

Ante el estudio de las experiencias de los gobiernos pasados, para un nuevo plan de seguridad los puntos más importantes serían:

Fortalecer la prevención del delito: Es importante invertir en programas de prevención del delito, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, con el objetivo de reducir las causas subyacentes de la delincuencia. Sobre todo en evitar la deserción escolar, lograr la terminación de ciclos terciario y universitario o en su mínimo en secundarias técnicas o que disponga convenios para salida laboral garantizadas, sobre todo en las zonas más vulnerables.

Poner en funcionamiento unidades especializadas en la prevención del narcomenudeo que es la vía actual del ingreso de los jóvenes en la delincuencia, dado que hoy en día la policía de Mendoza no combate adecuadamente el narcotráfico permitiendo el crecimiento exponencial del mismo. Mejorar la capacitación de la policía: Es fundamental que los agentes de policía reciban una capacitación adecuada para su labor, que incluya el respeto a los derechos humanos y la protección de la población.

Se necesita que se les dé capacitación obligatoria en especialidades que le permita profesionalizarse en cada área, en nuevas tecnologías y en algo tan básico como combate urbano y tiro policial, que la institución no está realizando. Y por sobre todo que no usen el bolsillo del trabajador en algo que debe ser parte del presupuesto de seguridad.

Mejorar la transparencia y rendición de cuentas: Es importante que los planes de seguridad sean transparentes en cuanto a su implementación y el uso de los recursos asignados, lo que permitirá una mayor confianza por parte de la población y la sociedad civil. Se tiene que acabar la desconfianza con las fuerzas de seguridad y la supuesta complicidad con la delincuencia, que es causa de la propia falta de comunicación de los altos mandos de las estadísticas criminales y cómo han impactado las políticas de seguridad llevadas a cabo.

Como tener un “Super Policia”: Tener un “super policía”, no implica una salida laboral para conseguir trabajo, sino que se necesita que el gobierno busque que ingresen y hagan carrera “profesionales de verdad” con vocación de servicio, capacitación, entrenamiento, y condiciones dignas de trabajo.

Salarios: Los salarios de los agentes de policía en Mendoza son bajos en comparación con otras provincias de Argentina. El salario promedio para un auxiliar de policía en Mendoza no llega a los $120.000 (ciento veinte mil pesos argentinos) al mes de bolsillo, lo que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, lo que implica que para llegar a fin de mes, deba tener que recargarse de horas de servicios extraordinarios en bancos, comercios y otros privados. Esto afecta la motivación y el rendimiento de los agentes de policía en su trabajo. Ellos no pagan el valor de una persona para combatir el delito exponiendo su vida.

La constante de ajustar el gasto público de estos últimos gobiernos, no ha sido eliminar las cajas políticas como la OSEP, IPV, Vialidad, los enormes subsidios al Mendotran y los ñoquis. Sino en los trabajadores esenciales como son las fuerzas de seguridad, de la educación y salud. Que desde el 2020 han pérdido un 50% de su salario real. Esto no solamente compromete la ejecución de las políticas públicas, sino que está generando la renuncia masiva de profesionales formados.

Si queremos mejorar la seguridad, mejoremos los sueldos como base de tener los mejores policías.

Vehículos: La policía de Mendoza no cuenta con una flota de vehículos suficiente para realizar sus tareas diarias, y gran parte de ellos están en mal estado, incluso destartalados. La falta de mantenimiento preventivo y reparación ha llevado a situaciones en las que los vehículos no están disponibles para su uso, lo que puede afectar la capacidad de la policía para responder a emergencias y el patrullaje regular. Incluso la falta de disponibilidad de combustible lleva a no poder usar los que están operativos.

Trato laboral: Al no poder el policía tener representación gremial, malos sueldos, chalecos vencidos, abusos en los horarios de servicios con sobrecargas horarias, excesivo recargos en eventos deportivos, falta de infraestructura adecuada sanitarios y de alimentación, que hoy es más que denigrante hasta ser de limpieza de calabozos.

Se han reportado casos en los que los agentes de policía de Mendoza no reciben un trato adecuado por parte de sus superiores. Esto incluye el acoso y la discriminación, lo que puede afectar su motivación y rendimiento en el trabajo. También hay preocupación por la falta de apoyo emocional y psicológico para los agentes que enfrentan situaciones traumáticas que llevan al estrés, depresión, violencia familiar y suicidios. Incluso cuando se retira sigue siendo mal tratado, al no actualizar sus ingresos jubilatorios y de las pensionadas.

Tecnología: La policía de Mendoza cuenta con una tecnología obsoleta o ineficiente para ayudar en la lucha contra el crimen. Sistemas de cámaras de vigilancia: son antiguas, más de la mitad no funciona, con poca resolución, sin reconocimiento facial y de patentes, sin uso de big data, IA (i, que permitan el reconocimiento del hecho delictivo y la coordinación de los recursos para la prevención. Y las que se han comprado no tienen el software, personal y servicio necesario para poder ponerse en funcionamiento.

Cámaras corporales: el uso de cámaras corporales para aumentar la transparencia y la responsabilidad en la policía. La implementación de cámaras corporales en la policía de Mendoza podría mejorar la seguridad tanto de los oficiales como de los ciudadanos, así como aumentar la confianza de la comunidad en la policía. También su conexión al sistema de vigilancia automatizado, advertir sobre posibles peligros y ayudaría al combate con la delincuencia.

Sistemas de comunicación avanzados: Se ha invertido mucho en el sistema TETRA sin embargo, se han reportado casos en los que la tecnología no está disponible o no funciona correctamente, lo que afecta la capacidad de la policía para responder a situaciones peligrosas y resolver delitos. Tal es así que las computadoras de los móviles no se pueden activar porque no tienen ni la energía ni el internet necesario para operar.

La nueva tecnología que se está implementando en el mundo debemos utilizarla para potenciar a nuestra policía.

IA. Hoy nos sorprende a todos la accesibilidad de la inteligencia artificial como es el ChatGPT, y otras IA que están siendo usadas, en el análisis de datos y la prevención del crimen. La policía de Mendoza podría utilizar algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones y predecir tendencias criminales en la región.

Drones: extender el uso de drones para la vigilancia y el control de multitudes. En la policía de Mendoza, los drones también deben utilizarse para monitorear barrios peligrosos, así como para realizar operaciones de búsqueda y rescate.

Análisis de big data: En la policía de Mendoza, el análisis de big data podría ayudar a identificar patrones y tendencias en el crimen, lo que a su vez podría mejorar la asignación de recursos y la planificación estratégica.

Realidad virtual: El uso de la realidad virtual para la capacitación de los oficiales de policía. La policía de Mendoza podría utilizar la realidad virtual para simular situaciones de crisis y mejorar la capacitación de sus oficiales en entornos seguros y controlados.

En conclusión. Hoy el policía de Mendoza lejos está de ser un “super policía”, sino que está abandonado, desprestigiado por el mismo gobierno que no le da las condiciones de trabajo dignas para esta tan necesaria función de ser el verdadero ejecutor de la política pública de seguridad. Hoy solo tenemos un éxodo y abandono masivo de los mejores profesionales de carrera que ven otras oportunidades que la policía se ha negado a darles.

Es crucial que se tomen medidas para garantizar que la policía de Mendoza tenga los recursos y el apoyo necesarios para cumplir con su importante trabajo de proteger a la comunidad.

Si ellos no cuidan a sus policías, menos te van a cuidar a vos.

* Mario Vadillo, precandidato a Gobernador de la provincia de Mendoza