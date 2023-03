El tercer partido nacional que suma Javier Milei y la alianza que podría darse

Javier Milei logró armar estructura en distritos de gran caudal electoral. Tiene representantes en Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Neuquén y Mendoza, entre otras. El diputado de La Libertad Avanza amplió el apoyo partidario nacional y tiende hilos en el interior del país. Una definición próxima podría desestabilizar Juntos por el Cambio en un distrito fuerte.

El economista liberal consiguió el tercer partido nacional -que ya lo había apoyado en 2021- que coree su nombre como candidato presidencial. Se trata de Unite, el partido que tuvo como referente al diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert en las elecciones del 2019 y promovió la diputación de Amalia Granata en la provincia de Santa Fe.

El sábado 4 de marzo, se llevó a cabo la Convención Nacional de Unite en la Ciudad de Córdoba. Asistieron representantes de Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Los referentes definieron a Milei como candidato presidencial.

Convención Nacional del Unite en la Ciudad de Córdoba.

El comunicado de UNITE es el siguiente: “Unite no especula. Unite no traiciona. Unite no se vende. Hace años que buscamos el cambio y un liderazgo político que revierta el fracaso de la democracia. Porque con esta democracia los argentinos no comen, no se curan, ni se educan. Por eso entendemos que Milei vino para poner en entredicho a los representantes de esta democracia fracasada para que podamos en libertad reconstruir una Nación en serio. Por eso apoyamos a Milei como presidente de la Nación”.

El Partido Demócrata y Unión Celeste y Blanco son los otros dos partidos con personería nacional que apoyan a Javier Milei en las elecciones de este año. Se le suman partidos provinciales y distritales.

La posible alianza que potenciaría a La Libertad Avanza en la región de Cuyo

Los armadores nacionales son Carlos Kikuchi y Karina Milei, alias "El jefe" y hermana del líder liberal. Han cerrado y notificado alianzas y definido referentes en zonas de gran potencia electoral. Javier Milei por su parte no ha bendecido a ningún candidato a gobernador de forma oficial; mantiene su postura de definir postulaciones el 24 de junio.

En la provincia de Santa Fe, la referente señalada por la cúpula operativa es la economista Romina Diez. Ésta ya tuvo su acto oficial en el distrito de 2.768.525 votantes (8,06% del total).

En Córdoba corre otra suerte: hay tres candidatos que mueven hilos de forma paralela para conseguir su lugar. Se trata del empresario Gabriel Bornoroni, el presidente del PD cordobés, Rodolfo Eiben (ya cuelga carteles con su nombre y el de Milei) y el presidente del Partido Libertario en Córdoba, Agustín Spaccesi. Éste último acompaña al economista desde sus inicios en la política. Los diputados nacionales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

En la provincia de Buenos Aires, las referencias fuertes son las diputadas nacionales Victoria Villarruel y Carolina Píparo. El diputado provincial, Nahuel Sotelo, aparece en el mismo espectro. En ese distrito, el encargado de armar es Sebastián Pareja.

Ciudad de Buenos Aires tiene su particularidad. Es el distrito que vio nacer el fenómeno del economista y luego lo movilizó a las provincias. Allí, el referente que figura en las encuestas es el legislador Ramiro Marra. Milei cuenta también con Santiago Santurio de Ciudadanos, Oscar Zago y Edgardo Alifraco del MID, Cristian López de Integrar y Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario de CABA.

En la provincia de La Rioja tiene su referencia el diputado Martín Menem y en Tucumán ocupa ese espacio el legislador Ricardo Bussi. En el distrito de Neuquén, se encuentra como dirigente Carlos Eguía. El diputado del PRO, Omar De Marchi.

La cuestión de las últimas semanas ha sido la definición electoral en la provincia de Mendoza. Allí, el líder del PRO, Omar De Marchi, arrancó una contienda electoral en contra del radicalismo y amenazó con jugar por afuera. El Partido Demócrata y el Partido Libertario tuvieron aproximaciones con el diputado nacional, quien formó parte del PD desde el año 1993 hasta el 2013.

De Marchi no respetó el plazo puesto dentro de Juntos por el Cambio y afirmó que comunicará su decisión en abril. La salida del político amarillo del Frente Cambia Mendoza significaría un cambio de juego importante dentro del oficialismo mendocino.

El detalle que mueve la aguja es la relación del diputado del PRO con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Se trata del principal antagonista de Javier Milei.