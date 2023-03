Detalles sobre "Impulsa Mendoza", la última gran apuesta minera de Suarez

Cada vez que tiene la posibilidad de hacerlo, el gobernador Rodolfo Suarez reitera su convicción de que es necesario apostar por la minería en Mendoza. La resistencia que obtuvo la modificación de la 7722 lo obligó a recalcular las posibilidades pero ha conseguido dar distintos pasos para potenciar el desarrollo de la minería dentro del marco legal vigente. Lo hizo con Potasio Río Colorado y lo está haciendo con Hierro Indio y Cerro Amarillo. Pero el paso más ambicioso será la creación de Impulsa Mendoza, la empresa minera que anunció el viernes pasado.

Aunque no dio muchos detalles, el anuncio de a poco comienza a tomar forma. "Aprovechando el trabajo en Potasio Río Colorado, quiero anunciarles que hemos creado Impulsa Mendoza SA para un desarrollo sustentable e inclusivo mediante transformación de recursos naturales en forma prudente convirtiendo a Mendoza en un eslabón clave para la transición energética", señaló el viernes en el Foro Económico del Consejo Empresario Mendocino.

Desde el Gobierno explican que esos activos son, por ejemplo, locomotora, vagones y máquinas para colocar rieles que tenía la empresa VALE en Potasio Río Colorado y que no serán utilizados. La idea es vender esos elementos y utilizar el dinero para costear Impulsa Mendoza. A eso se agrega dinero producto del traspaso de acciones de VALE a PRC. Todos esos activos no quedarán en manos de la empresa privada que se haga cargo de Potasio Río Colorado y el gobierno podrá disponer de esos fondos para esta nueva empresa.

Según esgrimen desde el Ministerio de Economía, la operación para vender PRC a una empresa privada podría concluir en cuatro meses. En estos momentos están analizando las tres ofertas que existen y trabajan en el contrato del traspaso. Una vez que se concrete la operación, deberá aprobarse en la Legislatura y la intención de Rodolfo Suarez es que allí mismo se incluya la creación de Impulsa Mendoza.

Básicamente, los empleados serían los alrededor de 10 trabajadores que hoy se desempeñan en PRC. Es decir, se vende PRC a un privado y paralelamente se crea otra empresa en la que trabajarán los empleados de PRC.

¿Qué hará Impulsa Mendoza?

Según explican desde el Ejecutivo, la función de Impulsa Mendoza SA será similar a la que tiene EMESA, solo que se enfocará únicamente en la minería. El objetivo es que haya sinergia entre el sector público y el sector privado para agilizar los procesos e incentivar a las empresas a invertir en desarrollos mineros.

Por ejemplo, Impulsa Mendoza podría encargarse de hacer estudios de impacto ambiental o estudios de ingeniería necesarios para el desarrollo de un emprendimiento. Si bien no es una inversión sustancial, muchas veces ese paso frena a los inversores. Tener los informes ya realizados entienden que incentivará a los empresarios a apostar por esos desarrollos.

Si bien en el objeto de la creación de Impulsa Mendoza también aclara que la empresa puede dedicarse a la explotación de minas, en el Ejecutivo aclaran que esa no es la intención. En concreto habla de "explotación, exploración, y adquisición de minas y canteras, de materiales ferrosos y no ferrosos, líquidos, sólidos y semisólidos, materiales metálicos y no metálicos; venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país; hacer manifestaciones de hallazgos, solicitar cateos, socavaciones o restauraciones, minas vacantes, expropiaciones de superficie, servidumbres y cualquier otro derecho establecido en el Código de Minería".

Además, también abre la puerta a que la empresa se encargue de la "construcción y/o administración de parques industriales, de obras civiles, hidráulicas y viales, perforación de suelos y rocas para inyección, excavaciones de tierras y voladuras de rocas en superficies o subterráneas y elaboración, concentración, trituración, purificación, lavado, fundido, refinación y transporte de minerales".

En síntesis, se encargaría de generar mejores condiciones para que inversores puedan inclinarse a explotar un proyecto minero en la provincia.