Las conclusiones de Vargas Arizu tras el fin de semana vendimial

El empresario Rodolfo Vargas Arizu de Activá Mendoza se refirió al discurso realizado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en el desayuno de la Coviar que se llevó a cabo este sábado en el Hotel Park Hyatt de Mendoza, en el marco del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.

“Las medidas se van a implementar en 20 días para dar más competitividad al mercado agroexportador. Lo que en realidad hay que hacer es poder eliminar las retenciones. Después poder poner el tipo de cambio más arriba. Mientras eso no suceda va a quedar para hablar en los próximos 20 días, por lo que se puede diluir en el tiempo”, remarcó.

Con relación al productor, Vargas Arizu destacó que la cosecha ya arrancó y un crédito tiene una demora de “mucho” tiempo. “De no menos de 15 días y a esa altura creo que la cosecha ya va a estar terminada. Todos esos millones que se anuncian en realidad al productor y al elaborador no le cambian el número, son anuncios que se los lleva el viento cuando pasa el tiempo y no se hacen efectivos”, indicó.

Posteriormente precisó: “Lo que cambia el número es que digan que eliminan la retención a la exportación de las retenciones de las economías regionales y que modifican el tipo de cambio a un tipo de cambio más alto o libre. Hasta que eso no suceda es muy difícil evaluar qué beneficios van a dar”.

Asimismo, se refirió a las palabras del presidente saliente de la Coviar, José Zuccardi que con respecto al proyecto de la Nación para impulsar un proyecto que no permita manejar con gramos de alcohol en sangre. "Es un absurdo" señaló Zuccardi entendiendo que el límite debe continuar en 0,5 gramos. Vargas Arizu se mostró en coincidencia con las frases del empresario bodeguero.