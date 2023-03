La bronca de los abuelos de Lucio Dupuy contra los senadores de la oposición por no dar quórum a la sesión

Los abuelos de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre del 2021 en Santa Rosa, repudiaron este jueves la actitud de senadores de la oposición que no dieron quórum en la primera sesión del año y les pidieron que "reflexionen" y que "piensen en los chicos" para que pueda aprobarse la Ley Lucio, uno de los proyectos que iban a ser votados.



"Veníamos con la ilusión de llevarnos la ley. El compromiso y la palabra estaba. No sé qué pasó que se levantaron y se fueron", dijo el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, en declaraciones a la prensa luego de caerse la sesión en el Senado.



Durante la frustrada jornada, una de los proyectos que iban a ser tratados era la Ley Lucio, que tiene como objetivo capacitar al personal del Estado sobre los derechos de la niñez para prevenir casos de abuso y violencia.



"Pido por favor que lo aprueben. Juegan con los sentimientos de un niño muerto de cinco años y de muchos chicos que están necesitándola. Nos vamos muy tristes de aquí. Hicimos 640 kilómetros para llevarnos las manos vacías", remarcó el abuelo de Lucio Dupuy, quien les pidió a los legisladores que "reflexionen por favor" ya que se trata de "la vida de niños y adolescentes" y del "futuro de la Argentina".



Por su parte, la abuela de Lucio, Silvia Gómez, también dijo sentirse "amargada y desilusionada" y subrayó que su nieto "no tiene bandería política" y que están "luchando por la ley" hace un año y cuatro meses.



"No debería haber pasado lo que pasó hoy. Tendrían que pensar en los chicos. Nosotros a Lucio los perdimos por responsabilidades de muchas instituciones. A Lucio no lo tenemos pero seguimos luchando por los chicos que quedan", agregó.



La primera sesión del año del Senado fracasó cuando la oposición se retiró del recinto en medio de recriminaciones cruzadas, después de que el oficialismo rechazó un pedido para alterar el orden de los temas a tratar y postergar para abril el debate de la Ley de Alcohol Cero.



Tras levantarse de sus bancas a los gritos, los miembros de los bloques de Juntos por el Cambio y del peronismo disidente de Unidad Federal decidieron abandonar el recinto y dejaron sin quórum al oficialismo del Frente de Todos, que quedó con 34 senadores presentes.