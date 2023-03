El desafiante mensaje de Patricia Bullrich a Cristina Fernández de Kirchner: "No tengo dudas"

Patricia Bullrich, precandidata y presidenta del PRO, aseguró este miércoles por la noche que le “encantaría” enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones y disparó: “No tengo dudas que le gano, no solo en números sino también discursivamente”.

Respecto de la interna con Rodríguez Larreta, sostuvo: “Voy a hacer todo lo posible para que aquello que represento, un cambio muy fuerte, muy valiente, con mucho carácter, sea lo que triunfe en las PASO. Es lo que estoy convencida que el país necesita para salir adelante”.

Entrevistada en “A dos voces”, por TN, Bullrich agregó: “El país no sale con tibieza, sino con un programa claro, nítido, y eso es lo que le voy a presentar a la ciudadanía. La ventaja que tengo es que he demostrado ese carácter, ese coraje, en donde me ha tocado estar”.

También insistió en que “la clave es no desviarse del objetivo y que el diálogo no sea una distracción. Argentina no tiene que tener más déficit fiscal, tiene que tener una moneda fuerte, impuestos compatibles con la producción. Hay que hacerlo y estoy dispuesta”.

La presidenta del PRO adelantó que su equipo económico está liderado por Luciano Laspina y que, de ganar, elegiría entre él y Carlos Melconian.

Respecto del kirchnerismo opinó que “va a salir a la calle siempre, quieren mantener el poder que queremos transformar. A una rebelión organizada me le animo desde el primer día”.

“Hay que reformar los planes sociales. La gente lo toma y se queda en el plan social porque siente que si tiene eso no tiene nada. Hay que transformarlo en un seguro de desempleo y la variable tiene que ser el empleo. Las personas que tienen planes sociales no buscan trabajo o trabajan en la informalidad”, detalló.

Y agregó: “Hay muchísimas empresas con empleo reprimido por miedo. Hay que lograr que el que busca dar trabajo y el que quiere trabajar se encuentren. Hoy están a distancia. Eso reconstruye muchas cosas”.

Sobre el renunciamiento de Macri, sostuvo que “es un gesto de patriotismo y de generosidad, no es común en la historia argentina”.

