El candidato a gobernador bonaerense del radicalismo que hace campaña con las tres “E”

Maximiliano Abad, en un alto de su campaña que lo lleve a disputar el Sillón de Dardo Rocha para participar de la frustrada apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, habló con MDZ sobre las preocupaciones de los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires, de sus propuestas para gobernarla y de las internas de Juntos por el Cambio.

“Vengo recorriendo la provincia de Buenos Aires, conversando fundamentalmente con los sectores más dinámicos de la sociedad como el campo, la industria, las Pymes y los comerciantes, acerca de la realidad que estamos viviendo; observando que las preocupaciones son las mismas en el conurbano que en el interior de la provincia. La falta de trabajo, la inseguridad y la incertidumbre acerca del futuro son el denominador común”, afirmó el precandidato a gobernador del radicalismo.

En ese sentido, Abad expresó: “Entendemos que tenemos que presentar rápidamente un programa de Gobierno que le diga a los bonaerenses hacia dónde vamos a marchar y como vamos a construir el futuro. Es por eso que en el radicalismo vamos a estar presentando nuestras propuestas en los próximos días”.

Sobre los ejes de su campaña, dijo: “La campaña se basa en el concepto de las tres “E”: escuchar y entender para poder explicar lo que está pasando y poder decir a dónde queremos ir. Nos basamos en este esquema porque vemos que la sociedad tiene mucha incertidumbre, necesita que la escuchen y enfrente tenemos a un Gobierno que no escucha, no entiende y no explica".

En modo electoral, el titular del radicalismo bonaerense explicó los motivos por los cuales se lanzó a la carrera para ser el sucesor de Axel Kicillof, “Estamos en una provincia donde dieciséis de cada cien chicos que arrancaron el primario no terminan el secundario; una de cada tres personas que se atienden en los hospitales públicos tardan meses en conseguir un turno y nueve de cada diez empresarios Pyme denuncian ahogo fiscal. Nos moviliza construir una provincia que sea viable, vivible y el motor del desarrollo nacional”.

Agregó: “Entendemos que para poder distribuir riqueza primero tenemos que producirla, no podemos ver al campo como un enemigo, tenemos que verlo como un socio estratégico para el desarrollo. Tenemos que potenciar a las economías regionales e impulsar a los unicornios y no estigmatizarlos".

Abad dijo que paralelamente se debe hacer una revolución educativa en la provincia de Buenos Aires. “La educación es la herramienta para el ascenso social e igualdad de oportunidades más importante de la sociedad. Entendemos que debe haber una educación digital desde el nivel inicial y que hay que vincular al nivel medio con el mundo del trabajo. Debemos formar como corresponde a nuestros maestros y profesores que son los que imparten el conocimiento entre nuestros jóvenes”.

Otro de los puntos salientes de su discurso es llevar la provincia al bonaerense, dándole autonomía a los municipios. “Tenemos que producir reformas institucionales para que el vecino tenga a mano una provincia que resuelva sus problemas. Eso significa la descentralización administrativa de la provincia de Buenos Aires a través de la autonomía municipal; para que las políticas que lleven los territorios sean tomadas por los intendentes y efectores que conocen el territorio y no en La Plata a cientos de kilómetros. Para resumir, necesitamos una reforma institucional, una reforma educativa y necesitamos generar riquezas para poder distribuirlas”.

En cuanto a la recorrida de campaña, Maximiliano Abad desde este viernes estará recorriendo distritos de las Cuarta Sección Electoral, comenzando la mañana por Alberti, desde donde se trasladará a Junín para terminar el día en una cena de camaradería con dirigentes radicales del distrito. En tanto, el sábado primero visitara Lincoln, y posteriormente se trasladara a Ameghino donde participará del Flow de Juventud, una actividad de la que serán parte más de mil jóvenes de la Juventud Radical bonaerense. “En Ameghino está el Intendente más joven de la provincia de Buenos Aires, vamos a conversar acerca de los desafíos que tenemos por delante, con una agenda vinculada a la juventud”.

Internas en Juntos por el Cambio

MDZ le pregunto a “Maxi” Abad si su candidatura a gobernador no le sumaba más presión a la interna de Juntos por el Cambio. “Tengo la vocación y la voluntad de gobernar la provincia de Buenos Aires en el marco de un radicalismo que está en valor y quiere volver a ser Gobierno. Tenemos un recambio generacional, que construyó una usina de ideas para resolver los problemas de la provincia y presentar un programa de Gobierno. Un radicalismo que está dispuesto a ir a abrazar al futuro”.

Asimismo, afirmó: “Tenemos que hacerlo en el marco de la unidad opositora, es la única forma de construir una alternativa a un Gobierno que nos sumergió en el pantano de la desocupación, de la pobreza y de la indigencia. A un Gobierno que tiene muchos ministros, muchos asesores no se sabe para qué, porque este Gobierno profundizó la inseguridad, la pérdida de calidad educativa, la falta de institucionalidad y limita la voz del periodismo".

Finalmente, al ser consultado sobre si otros espacios políticos deben sumarse a la mayor coalición opositora en la provincia de Buenos Aires, respondió: “La unidad es en torno a un programa, frente a tanta incertidumbre tenemos que dar certidumbre. Tenemos que ampliar Juntos por el Cambio, no amontonarnos como hizo el Gobierno para ganar una elección. Las consecuencias de esas desavenencias están a la vista y las está pagando la sociedad. Entonces para poder enfrentar no solo un proceso electoral, si no para gobernar y dar certidumbre a los argentinos, la unidad debe ser en torno a un programa. Todos los que adhieran a ese programa para compartir un proceso de construcción de alternativas y alternancia en la Argentina y en la provincia serán bienvenidos”.