Quién es el candidato con portación de armas por amenazas del narcotráfico

Tuvo portación legal de armas como ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe pero se lo retiraron al dejar el cargo. Ahora como diputado provincial, y luego de nuevas amenazas de muerte de parte del narcotráfico en Rosario, el radical Maximiliano Pullaro tiene decidido retomar el trámite para salir armado a la calle. No sólo eso. La espiral de violencia lo obligó a pedir custodia policial para sus hijos quienes deberán asistir vigilados por las fuerzas de seguridad cada vez que salgan de su casa para ir al colegio.

"Ya tuve la portación legal de armas y por razones inexplicables el kirchnerismo no me renovó la portación. Tuve que dejar las armas que tenía, me sacaron la portación por cuestiones políticas", confirma Pullaro en diálogo con MDZ. "Soy funcionario político de alto riesgo, me lo deberían dar en el día", agrega el precandidato a gobernador de Juntos en Santa Fe.

Maximiliano Pullaro fue ministro de Seguridad durante la gobernación del socialista Miguel Lifschitz y ahora, como diputado provincial de Evolución UCR, el sector del radicalismo referenciado en Martín Lousteau, volvió a sufrir amenazas. Por eso tiene resuelto iniciar de manera urgente el trámite ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex RENAR) para obtener la credencial de legítimo usuario de armas de fuego.

En sus tiempos de ministro provincial, hizo el curso con el TOE, tropas especiales de operaciones, y andaba armado además de contar con un auto blindado. Ahora en el llano, como diputado provincial, debió recurrir a la defensa personal a través de la portación de armas. Este lunes, Maximiliano Pullaro debió excusarse de la invitación y no pudo viajar a la Ciudad de Buenos Aires para la cena de la Fundación Libertad. Por la tarde, debió presentarse en el centro de justicia penal para aceptar la custodia permanente para sus hijos. El legislador de Evolución Radical, quien venía de valorar la retirada de Mauricio Macri del escenario electoral, no pudo participar de la cena donde también estuvieron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La espiral de violencia en Rosario no para. La semana pasada, la sucursal del Banco Santa Fe de la localidad de Granadero Baigorria fue baleada por delincuentes que dejaron un mensaje mafioso dirigido a Pullaro -también ex ministro de Seguridad provincial de Santa Fe-, a quien tildaron de "narco" y le dijeron que deje "de hablar de los narcos de Rosario", informaron fuentes judiciales.

"Dejá de hablar de los narcos de Rosario si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos", dice el mensaje hallado en el lugar del ataque y que los pesquisas señalaron que estaba destinado a Pullaro, quien estuvo a cargo de la cartera de Seguridad provincial entre 2015 y 2019, y actualmente es diputado y presidente del bloque Evolución en la Cámara baja santafesina.