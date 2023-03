La dura definición de un destacado analista sobre los posibles candidatos

De cara a las próximas elecciones, con un escenario político complejo, el destacado ensayista, Alejandro Katz, analizó la realidad política argentina. "Es muy difícil pensar que alguien puede resolver los mismos problemas con la misma gente y con las mismas ideas con las que se causaron", sostuvo.

“No tenemos que escandalizarnos por lo que llamamos rosca política. Pero es importante que no dejemos de preocuparnos por la incompetencia de una dirigencia política que no encuentra la forma de resolver problemas básicos de este país. Estamos asistiendo a dirigentes que no están preparados ni psíquica, ni intelectualmente, ni éticamente para este desafío”, señaló.

En este sentido, el ensayista sostuvo que nuestro país tiene un “serio problema” de cooperación, “para que la acción colectiva funcione en beneficio del conjunto”. “Tiene que ver con pasar de una conducta individual y egoísta, en un sentido moral, a una cooperativa para el largo plazo”, añadió.

Este cambio, según Katz, se da a través de la norma y luego de la ley. “Este país tiene un serio problema de cumplimiento de las normas. Hay un problema de liderazgo. Es efectivamente la clase dirigente la que tiene que imponer una conducta ejemplar en términos de cumplimiento de la norma. Si no hay voluntad de usar ese liderazgo y ese poder para estructurar la norma de tal modo de forzar la cooperación, lo que tenemos como resultado es Argentina”, agregó el analista.

El líder mesiánico

Katz, se refirió al ascenso de la figura política de Javier Milei y sostuvo: “No va a arreglar nada, las soluciones mágicas no solo no arreglan, sino que empeoran las cosas. Hay que entender la demanda de gente que está harta de esperar que la clase política y la dirigencia en general, encuentre el modo de arreglar las cosas. Su figura llega por la irresponsabilidad de la clase política que ha usado la confrontación y la incapacidad de resolver problemas en vez de ocuparse de sus problemas”.

Además, el especialista hizo referencia a la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente y sostuvo: “Nadie se lamenta de que se vaya el expresidente o Cristina Kirchner, solo sus fanáticos. Pero la sociedad en general no, el costo de los errores lo pagamos nosotros”.

“Tenemos muy fresca en la memoria el fracaso de todo el elenco de dirigentes políticos. Vemos que quienes hablan para ocupar posiciones de relevancia han sido parte de gobiernos que fueron incompetentes. Es muy difícil pensar que alguien puede resolver los mismos problemas con la misma gente y con las mismas ideas con las que se causaron los mismos”, cerró.