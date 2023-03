Exclusivo: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich cenarán juntos esta noche

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich cenarán juntos esta noche en el complejo Goldencenter de Costa Salguero. Será la primera foto de unidad luego del renunciamiento del ex residente y también el puntapié inicial de la interna que animarán el jefe de gobierno porteño y la titular del PRO por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri mira ahora la interna del PRO desde afuera. Y la gran incógnita ahora es si se mantendrá neutral o si le dará su apoyo a alguno de los dos precandidatos del macrismo, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Esta noche, en la cena anual de la Fundación Libertad, comenzará a escribirse esa historia. Será la primera aparición pública de Macri luego de grabar un video donde reconfirma que no será candidato a la presidencia.

Tanto Macri como Larreta y Patricia se salvarán de un encuentro incómodo. Javier Milei fue invitado a la cena, pero no asistirá para diferenciarse de la "casta". "Milei fue invitado, pero adelantó que no va a ir", informaron desde Fundación Libertad ante la consulta de MDZ. La foto de Macri junto a Javier Milei en su primera aparición pública tras el renunciamiento a su candidatura no hubiese sido la mejor señal de cara a la interna de Juntos por el Cambio. Con el jefe de la UCR, Gerardo Morales, como principal objetor de un acercamiento al diputado nacional de la Libertad Avanza.

Macri participó como Presidente en abril de 2016 de la primera cena de la Fundación Libertad en Buenos Aires junto al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Esta noche, la nueva edición de la Cena Anual del think tank liberal con más influencia en el país contará con la presencia estelar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien oficiará como oradora principal, y del ex juez brasileño Sergio Moro, quien encabezó la investigación Lava Jato y condenó a prisión al actual presidente del vecino país, Lula Da Silva.

También se espera la presencia del expresidente de Chile, Sebastián Piñera y ya han confirmado su participación en la cita los diputados Ricardo López Murphy y José Luis Espert, así como también el actual auditor de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Mientras que desde Colombia llegará el expresidente Iván Duque y desde México, su par Felipe Calderón, entre muchas otras destacadas figuras.

En el caso concreto de Díaz Ayuso, la Fundación Libertad viene fortaleciendo vínculos, en particular, a partir de la política aperturista del gobierno de Madrid y de beneficios impositivos, con el fin de atraer inversiones a la ciudad y generar un clima de negocios muy activo. Concretamente, el gobierno de la ciudad europea, fundamentalmente a través de la agencia Invest in Madrid, que funciona en la órbita del consejero de Economía, ha lanzado distintas medidas. Entre ellas, la deducción del 20% en la cuota del IRPF sobre la inversión realizada. La misma podrá desgravarse durante 6 años y no establece inversión mínima para acogerse al beneficio. Además, si se efectúa una inversión adicional, pueden acceder a otra deducción de las mismas características.