Cristina, contra la oposición: "Qué hicieron en 4 años que entregaron el país hecho percha"

El Grupo de Puebla realizó hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK) un encuentro internacional de respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, convocado bajo la consigna "Voluntad popular y democracia", en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza durante toda esta semana en la ciudad de Buenos Aires.



El evento contó con la presencia de la propia vicepresidenta, que dio su discurso de cierre, mientras los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia) encabezaron previamente la mesa de debate.

Cristina cuestionó al gobierno de Mauricio Macri que "entregó el país hecho percha en 2019", cuando había recibido un país en el 2015 "sin deuda", con "reservas en el Banco Central" y "los salarios reales no estaban rezagados".

"La nueva oleada de neoliberalismo que empieza en diciembre de 2015 en Argentina, comienza a construir la teoría del 'se llevaron todo' y que tuvieron que contraer deuda para pagar la deuda que recibieron. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni familias. Tampoco estaba el FMI. Además, había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados. Entonces, ¿me quieren decir qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019?, afirmó la vicepresidenta en el CCK.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta advirtió que el lawfare "no se explica sin los medios de comunicación" porque, dijo, "las sentencias se escriben en los medios" y "después un juez o fiscal suscriben".



La exmandataria planteó que la práctica del lawfare ataca la "política que tiene que ver con la distribución del ingreso y con la movilidad social ascendente".

CFK afirmó que todo lo que se "sufre en la Argentina tiene que ver con lo que pasa en la economía" y planteó que el Golpe de Estado de 24 de marzo de 1976 marcó "a fuego" y destruyó "el patrón de acumulación" que se había logrado hasta ese momento.



"El golpe de '76 es el que marca a fuego y destruye ese patrón de acumulación, que no solamente era económico sino cultural", dijo la vicepresidenta, y recordó que a partir de allí se reafirmó "la economía bimonetaria en la Argentina".



Cristina señaló que lo nunca se le perdonará a los gobiernos progresistas "no es solamente es la reconstrucción de la economía sino también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos", especialmente en la Argentina desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner.

Con Néstor Kirchner comenzó la "reconstruccion de Argentina y la reconstrucción de la Memoria, Verdad y Justicia. (El genocida Jorge Rafael) Videla decía que su peor época había llegado con los Kirchner", aseguró.

La vicepresidenta indicó que el lawfare es "lo que el partido militar fue a los gobiernos populares" del siglo XX y sostuvo que hoy en día se aplica "a los gobiernos populares, nacionales y democráticos" del siglo XXI.



"El lawfares es lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, a los gobiernos populares nacionales y democráticos del siglo XXI. Exactamente lo mismo", enfatizó.

Por otro lado, volvió a cuestionar al Gobierno de Mauricio Macri al advertir que "el PBI se lo llevaron ellos con el FMI y todavía no sabemos adónde está", al hacer referencia a uno de los eslóganes habituales de la oposición contra las administraciones del kirchnerismo.

Fernández de Kirchner planteó que desde el macrismo "venían a convencer de que todo lo que se había logrado era producto de dirigentes que eran corruptos y habían robado", y añadió que el lawfare tiene como objetivo "no sólo volver a imponer un modelo económico sino disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular".

Asimismo, dijo que para "luchar" contra el narcotráfico "primero" hay que enfrentar el "sistema financiero", que, dijo, "lava la guita del narco".

"Este neoliberalismo permite el ingreso del otro gran drama que es el narcotráfico. Si tenemos que luchar contra el narcotráfico, primero tenemos que luchar contra el sistema financiero que lava la guita del narco", apuntó.

Finalmente, Cristina aseguró que es "necesario recuperar un sistema judicial" para "enfrentar los dramas de nuestro tiempo" y "volver a construir un país que alguna vez tuvimos" con un "Estado democráctico y constitucional".



"No me interesa si me van a condenar, inhabilitar o meter presa. Me importa que volvamos a construir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías no sean cartón pintado. Me interesa volver a construir un país que alguna vez tuvimos, como lo hizo el peronismo el siglo pasado", remarcó.

También formó parte el jurista español Baltasar Garzón, cuya participación estuvo ligada a uno de los objetivos del evento, que fue "denunciar el lawfare (guerra jurídica) contra la expresidenta de la Nación argentina y entregarle un apoyo transversal", informaron los organizadores.