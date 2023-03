Anabel Fernández Sagasti: "Hay que discutir por qué el salario de los trabajadores no cubre la canasta básica"

Anabel Fernández Sagasti es senadora por el Frente de Todos de Mendoza, pero además cumple el rol de una pieza clave del kirchnerismo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner dentro del juego de poder del Senado. Habla con MDZ sobre una eventual candidatura de Cristina y sobre el rol de Sergio Massa. Considera que un tema esencial a garantizar por el próximo Gobierno es la cuestión de la deuda y hasta propone un bono para desactivar la bomba de deuda del Banco Central. No niega chances de ser candidata a gobernadora en su provincia y hace un duro cuestionamiento al deterioro del salario real en los últimos años.

- Anabel Fernández Sagasti, bienvenida a MDZ.

- Es raro estar en MDZ en Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Por qué? También somos Ciudad de Buenos Aires, también somos Argentina. Arranquemos. Estamos enfrentando un año complicado. La sensación que hay, y la gente lo dice, es que existe mucho miedo por el futuro, ¿cómo ves vos desde la perspectiva de Mendoza, pero también en la visión de dirigente nacional, estos meses que vienen por delante?

- Es un momento complejo que nos atraviesa a todos los argentinos y sobre todo en cuestiones económicas. Y obviamente, la política, las indefiniciones políticas, como vos decís, para mí también repercuten en la realidad de los argentinos hoy. Y es lo que me ocurre cada vez que tengo que hablar con un sindicato, con una PyME o lo que sea en un barrio de Mendoza o incluso acá. Cuando tengo entrevistas surge que el salario real de los argentinos, el de los trabajadores registrados, no está alcanzando la canasta básica. Y ese es un gran problema al resolver. Y me parece que las definiciones políticas tienen que ver con eso. ¿Qué propuesta va a tener cada frente para para mejorar la realidad de los argentinos? Me parece que ahora esta campaña va a ser un poco más concreta. Yo veo los diarios, las tapas y las crónicas políticas y me da la sensación de que nadie está hablando de lo que le preocupa en realidad a la vida cotidiana de la gente. Y eso es un déficit, digamos, de la dirigencia política en general.



- ¿Qué es el peronismo hoy? ¿Qué significa hoy el peronismo en Mendoza, con las distintas caras que tuvo y también enfrentando ahora la definición de una candidatura?

- Es una alternativa totalmente diferente a lo que se plantea hoy. Cambia Mendoza tiene un Gobierno que lleva siete años de gestión, una continuidad entre Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, en donde los números dicen que a Mendoza le ha ido muy mal. O sea, no es una opinión, sino que son datos que publica, incluso la deuda de la provincia de Mendoza, la Dirección de Estadísticas, en donde desde el 2015 hasta ahora el producto bruto geográfico y lo que producimos todos los mendocinos ha caído estrepitosamente. El empleo ha caído estrepitosamente. Tenemos uno de los salarios más bajos de la Argentina y uno ve las provincias de al lado y no son el mismo reflejo. Incluso nosotros tenemos datos por debajo de la media nacional. Entonces la macroeconomía está mal. Por ejemplo, la inflación ahora en Mendoza es peor que la inflación en el resto del país.



- ¿Esto que decís vos de la inflación en Mendoza no puede tener que ver con que la provincia está recibiendo mucha cantidad de turismo extranjero y eso sube los precios locales de todo?

- De hecho hay un dato que es muy triste para Mendoza, que es que ahora, en enero, si bien hubo récord de turismo a nivel nacional y récord de turistas internacionales en Mendoza, cayó 36% el turismo en comparación a enero de 2022. Y hay una discusión muy fuerte ahora en Mendoza sobre del rol del Estado en cuanto a un plan turístico para la provincia. En Mendoza incluso hemos perdido lo que era el turismo familiar, de las familias que se quedaban más días y que podían hacer alta montaña, que podían hacer turismo aventura. Eso se fue perdiendo. El turismo de eventos se ha ido perdiendo. Ahora vamos a recuperar dos eventos importantes, pero la verdad es que falta planificación, falta escuchar al sector privado y son muchas fuentes de trabajo para los mendocinos.

- Marcaste que está claro que hace ya dos períodos que viene gobernando Cambia Mendoza. Existe un divorcio del PJ local con la realidad de poder acceder al poder de nuevo en Mendoza. ¿Con qué crees que tiene que ver? ¿Con la identificación con Cristina, con el kirchnerismo?

- Tiene que ver con que perdimos en el 2015. Se atomizó mucho el peronismo. Esta es mi verdad relativa. Obviamente no supimos mostrar un proyecto alternativo provincial que seduzca a los mendocinos. Pero me parece que ahora, con el retorno de Cornejo a su candidatura, tenemos una gran expectativa de poder mostrar todo esto que te estoy contando. ¿Qué significa que Cornejo sea candidato imponiéndose de vuelta, digamos, por encima de toda la estructura y en medio de una interna complicada como la que estuvo viviendo o sigue viviendo Cambia Mendoza en la provincia?



- ¿Y eso cómo ves que influye?

- Bueno, ahora quienes han sido sus aliados en estos años están empezando a decir sobre el autoritarismo y la falta de institucionalidad que ha producido Cornejo y Cambia Mendoza en la provincia. Vos sabés que para los mendocinos la institucionalidad lo es todo. A partir del Gobierno de Cornejo eso no sucedió. Te voy a dar un ejemplo. En el último reemplazo en la Corte Suprema de Justicia de la provincia metieron a la última de integrante por la ventana, porque no cumplía con los requisitos constitucionales para ser miembro de la Corte. Y tuvo que jurar a escondidas y apurada porque había una controversia judicial, incluso con quienes son sus pares, para que pueda jurar con ese nivel de escándalo.



- ¿Vas a ser candidata a gobernadora?

- Yo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por el peronismo. Lo estamos debatiendo con los intendentes, con muchos compañeros y compañeras hasta abril, por supuesto, pero me parece que tenemos que hacer una fórmula potente que dé seguridad, Hay que tomar decisiones valientes para sacar a Mendoza de este letargo, de esta larga siesta en la que nos puesto Suarez en este último tiempo.



- Te saco de Mendoza. Sos una persona que está absolutamente identificada como de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Quizás en eso en Buenos Aires se te conoce más que como tu función de senadora por Mendoza. ¿Cómo termina toda la interna del Frente de Todos? ¿Cristina es o no candidata?

- Si tuviera esa respuesta, la verdad, Argentina sería un lugar mucho más tranquilo. Mirá, yo participé de la mesa política que convocó el presidente y si vos me preguntás por lo que más me impactó o lo que más sirvió a mí de esa mesa, fue la intervención de alguien que no era dirigente político. En eso, esto de decir debatamos la realidad, fue Abel Furlán, que es un dirigente muy conocido, sindicalista de la UOM, que planteó esto que yo te decía: hoy el salario real de la de la UOM, el salario promedio es de $110.000 y los trabajadores no llegan a fin de mes a cubrir la canasta básica. Creo que eso es lo que tenemos que discutir, cómo vamos a hacer, qué candidato o candidata del Frente le da la credibilidad a la sociedad de que eso no va a suceder en el próximo mandato.



- Hay una percepción de que el kirchnerismo al tema de la seguridad no lo tiene ni siquiera en segunda línea de prioridades ¿es así?

- No, para nada. De hecho Cristina el 19 de noviembre planteó el tema de seguridad como primer eje. Cuando yo fui a candidata a gobernadora, teníamos un programa muy definido del tema de seguridad en el peronismo. No es más que representar los intereses de la gente y es un tema complejo y es un tema de todos los días. La seguridad acá y en Mendoza. De hecho, ahora en la Legislatura de Mendoza están convocando al ministro de Seguridad, que nunca ha ido a la Legislatura. Nunca hemos logrado que vaya a dar este informe que deben dar los funcionarios, porque el tema de la seguridad y sobre todo los robos violentos, es algo que está aumentando también en la provincia de Mendoza.



- ¿Qué propuestas hay?

- En la campaña mi propuesta era que el aumento salarial anual de los policías sea igual a la mejor paritaria del Estado. Es decir, que si los docentes tienen la mejor paritaria del Estado, que los policías tengan la misma con el mismo aumento. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a quienes nos cuidan y son personas que arriesgan su vida para cuidar de nuestra seguridad. No solamente tiene que ver con lo salarial, sino también con lo psicológico, con la sanidad. Hay que conocer qué pasa dentro de una persona que lleva un arma todo el día en su bolsillo y cuidarlos, cuidarlos muchísimo, porque me parece que es un tema que no se ha abordado, que es un tema que algunos lo inventan como tabú, pero para el peronismo eso no es tabú.

- Antes planteaste que se está jugando un poco todo el partido en base a que los mínimos de los salarios en cada sector se vuelven insostenibles para una vida digna. Para eso, porque este Gobierno es un gobierno del Frente de Todos, algo tendría que cambiar, porque esto que vos estás diciendo que es absolutamente lógico, en los últimos cuatro años no se verificó, es decir, no se incrementó realmente el poder adquisitivo.



- Bueno, en la época de Macri el salario real bajó 20 puntos, no? Ahora en la pandemia un poquito…



- Mas inclusive…

- Un poquito más, pero redondeando 20 puntos. Y en la pandemia hubo un retroceso de cuatro puntos. Obviamente que la pérdida del salario real es mucho más acelerada que poder recuperarla. Ahí obviamente también está el tema de la inflación que va en colición con la posibilidad de recuperar el salario real, sino no estaríamos hablando de esto. Las paritarias son la mejor herramienta. Nosotros planteamos el tema de la suma fija, que es lo más rápido y es además la posibilidad que tienen los trabajadores que no están sindicalizados o no tienen representación sindical, incluso los que no están registrados, para inmediatamente poder sentir en el bolsillo una recuperación real. Bueno, son todos temas que tenemos que abordar y que tenemos que decir cómo lo vamos a hacer para lo que queda de este Gobierno, que sabemos que Sergio Massa está haciendo malabares para poder estabilizar, que lo estabilizó, digamos.



- ¿Que opinas de la gestión de Massa?

- Si miramos desde agosto del año pasado que asumió hasta ahora la verdad que ha hecho un buen trabajo, pero tenemos también una cuestión que es la espada de Damocles de la Argentina y que sí, creo que todas las fuerzas políticas en algún momento vamos a tener que sentarnos a dialogar y hacer un acuerdo, que es el tema de la deuda con el FMI que va a provocar crisis cotidianas.



- Hay un tema que está en el medio de la herencia que tenga cualquier Gobierno que es esta famosa cuestión de la que llamamos la bomba de la Leliq. ¿Cómo lo ves vos?

- Yo creo que la solución, digamos más práctica, es hacer un bono como se hizo hace tiempo y desarmar esa bola que fue heredada y que nosotros no pudimos desarmar y por la que ahora claramente hay que llegar a un acuerdo. Estoy totalmente en sintonía con que hay ciertas cuestiones estructurales que no se van a salvar en la Argentina. Me parece que el tema de las Leliqs, que el tema del endeudamiento con el FMI, el tema del monetarismo, que para mí está muy ligado a la inflación, tienen que ser acuerdos estructurales que pongamos todos en una mesa y no solamente en las fuerzas políticas, sino también las cámaras empresariales y sindicales.



- Te noto con un optimismo impresionante con pensar que puede haber diálogo...

- Mirá, la verdad es que yo soy legisladora y yo trabajo de consenso todo el día. O sea, dialogar con un opositor es cosa cotidiana de todos los días. En el Ejecutivo no tienen esa práctica porque bueno, siempre están hablando, lo hacen no todos. Yo tengo esa práctica y además soy militante política y si yo no tengo optimismo me tengo que volver a mi casa. Si pienso que no puedo mejorar las cosas o puedo aportar a mejorar las cosas, esa es la realidad.



- Te traigo de nuevo para el Senado. Sos artífice y hacedora de la Cámara. ¿Qué está pasando con el peronismo en el Senado?

-Bueno, siempre que hay un tema electoral... Cuando hay años electorales, todo se mueve incluso en la oposición, porque hay quienes tienen que renovar, entonces empiezan a jugar un juego que no es el de la representatividad de las provincias. Yo no estoy de acuerdo con eso. Uno cuando es elegido, en mi caso Mendoza, me eligen para representar los intereses de la de la provincia de Mendoza. Pero al mismo tiempo presentamos un proyecto de código consumidor, sacamos la jubilación, o sea, cosas que nos comprometimos cuando fuimos al contrato electoral. Tenemos conversaciones, hay compañeros que tienen demanda de las provincias que vamos a ir administrando. Estuvimos hablando con la oposición de que lo mejor que le puede pasar a los argentinos es tratar temas de consenso en el Senado, por más que mucho no se escriba de eso. Las últimas dos sesiones fueron sesiones de consenso y sacamos leyes que venían con mucha demanda social y la pudimos sacar. Así que me parece que en año electoral eso viene bien. Ahora hay cuestiones en que no vamos a estar de acuerdo como, bueno, como en los temas que tienen que ver con el Fondo, que tienen que ver con cuestiones de Justicia y ese tipo de tema, que básicamente tenemos una visión opuesta.



-Anabel, muchas gracias.

-Gracias a ustedes.