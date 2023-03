Para Agustín Rossi en octubre se juega mucho más que una elección presidencial

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, advirtió que en las próximas elecciones se juega "una parte del sentido de la historia" porque "nunca" hubo una derecha que diga "lo que viene a hacer", al tiempo que señaló que la oposición no va a poder "resolver" los problemas que ellos mismos "generaron".



"Este año se juega mucho más que una elección. Nunca, desde que asumió Néstor Kirchner, tuvimos en frente a una derecha tan desembozada, que dicen lo que viene a hacer y para qué quiere tomar el poder", expresó Rossi al encabezar un plenario de la Corriente Nacional de Militancia en Rosario.



Ante 300 militantes, el funcionario remarcó que en las elecciones presidenciales "se juega una parte del sentido de la historia" y consideró que "por primera vez" el Frente de Todos disputará con quienes "dicen que el problema de la Argentina es el peronismo y el populismo".



Además, sostuvo que la oposición "no puede hablar como si hubiese nacido de un repollo" y afirmó que "no van a poder resolver los problemas quienes los generaron", en referencia a la coalición de Juntos por el Cambio, que gobernó entre 2015 y 2019.



Asimismo, Rossi exhortó a "decirle a los argentinos que confíen cuatro años más en nosotros para resolver los enormes problemas que generaron ellos en tan sólo cuatro años de gestión".



El ministro coordinador también resaltó que confía "en la inteligencia, el compromiso y el patriotismo de los principales dirigentes" del oficialismo y apostó que encontrarán "la mejor arquitectura electoral que lleve al Frente de Todos a la victoria" en las elecciones.