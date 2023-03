Los empresarios mendocinos que se suman a los distintos partidos

En las pasadas elecciones de medio término, que fueron en 2019, un grupo de empresarios que venía participando por fuera de los partidos, armó un espacio –que se llamó Cambia Ya- y jugó dentro de la interna de la oficialista Cambia Mendoza. No obtuvo malos resultados para ser el debut. Ahora se desarmaron, un sector formó Activá Mendoza y sumó a otros empresarios que podrían avalar la precandidatura a gobernador del radical Luis Petri -aunque no está nada dicho- mientras arman listas para todos los cargos dentro del oficialismo local. Pero Cambia Mendoza no es el único frente electoral que llevará empresarios en sus filas para los comicios de este año: hay en el peronismo, el Partido Verde, el Frente que lleva a Javier Milei, entre otros .

Décadas atrás, los empresarios mendocinos se mostraban reacios a poner sus nombres en las boletas y hacer campaña, pese a que muchos tenían cercanía a algún sector político. Generalmente opinaban de políticas públicas sólo a través de informes de las cámaras empresarias. Hace dos años, empresarios muy conocidos como Mauricio Badaloni- presidente de la fundación Andesmar, el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu o el metalúrgico Julio Totero se animaron. Los dos primeros hoy forman parte de Activá Mendoza mientras que el segundo es el referente del Movimiento de Integración y Desarrollo. (MID) Ambos grupos participan en estos comicios dentro del Frente oficialista.

Julio Totero, del MID



Activá Mendoza se define como: “Un nuevo frente político y social que agrupa a emprendedores con el objetivo de cambiar la realidad y renovar la política mendocina” y aunque participarán dentro del oficialismo en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, son en algunas cuestiones – más vinculadas a su actividad- críticos del gobierno radical de Rodolfo Suarez y de la dirigencia política en general. En el cierre de listas para las elecciones anticipadas de siete departamentos mendocinos que fue el sábado pasado, Activá Mendoza presentó precandidatos del sector empresarial en Maipú donde competirá Gabriel Careddu -quien es presidente de la Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas-contra dos dirigentes radicales (Néstor Majul y Mauricio Pinti Clop) por la candidatura del Frente Cambia Mendoza en esa comuna. En San Carlos, sumó al empresario local Edgardo Abraham quien encabeza el listado del partido vecinalista Nuevos Rumbos que irá en la interna de Cambia Mendoza contra el radical Silvio Pannocchia.

En Activá Mendoza también están participando, entre otros, el joven empresario Joaquín Barbera quien es Ceo del Grupo Broda. En Malargüe, impulsarán como precandidato a intendente a Gustavo Miras, un empresario radical quien es gerente del Hotel Malargüe Inn y apunta a competir contra el actual jefe comunal de la UCR Juan Manuel Ojeda, quien buscará la reelección. El referente de General Alvear es Andrés Vavrik, un empresario pyme del departamento muy conocido por su participación en las distinta cámaras quien se define como liberal.

Vargas Arizu, Petri y Badaloni



Apoyando la precandidatura a gobernador de Alfredo Cornejo, es decir dentro del Frente Cambia Mendoza y jugando en la interna junto a la UCR están los desarrollistas cuyo referente es Totero. Se diferencian ideológicamente de Activá Mendoza en rol que debe tener el Estado. MDZ dialogó con Totero, acerca de este cambio en su cotidianidad y de estas modificaciones en el sistema político local donde los empresarios participan de la vida partidaria. “Esta situación implica un gran cambio en nuestras vidas, pasar de administrar una empresa para pensar en lo colectivo, es realmente algo muy diferente a lo que veníamos haciendo”, sostuvo entusiasmado. Aprender es un verbo que Totero utilizó al referirse a esta interacción entre empresarios y política.”Estos dos años para mi han sido un enorme aprendizaje. La vida política es una cosa y la de la empresa es otra. De la política tenemos que aprender que hay que generar acuerdos, que hay que poner el interés colectivo sobre el individual. De quienes venimos de las empresas, podemos aportar ese pragmatismo, no demorar la toma de decisiones y fundamentalmente que para realizar los cambios que reclama la sociedad se necesitan recursos”, relata. El grupo presentó listas en Santa Rosa para los comicios anticipados y está haciendo un detallado estudio del departamento. “Presentamos como candidato a intendente a Leo Fernández y como concejales nos acompañan Lili Campos, la presidenta de la UCR de Santa Rosa y Diego Ércoli, quien preside el PRO del departamento”, confirmó.

Germán Perón junto a otros militantes de Alvear.

El peronismo, en tanto, que este año en Mendoza dejó de ser el Frente de Todos para volver a llamarse como en 2019- a pedido de los intendentes no kirchneristas- Frente Elegí, tiene por ahora sólo dos precandidatos a gobernador oficializados. Uno de ellos, proviene del sector empresarial. Se trata del presidente del Instituto Provincial de la Vitivinicultura Martín Hinojosa quien es bodeguero, de Tunuyán, muy conocido en el Valle de Uco. De hecho, una de las banderas de su campaña es generar beneficios para los productores. En General Alvear, desde el año pasado el PJ tiene un precandidato a intendente que es empresario: es dueño de la empresa pulpera Fénix S.A y hace varios meses que camina el departamento que gobierna el radicalismo. Se llama Germán Perón, viene de militar en la Juventud Peronista, le reconocen haber recuperado del club Ferro, es licenciado en Administración de Empresas y claro, su apellido lo condiciona ya es que el mismo del fundador del movimiento.

El frente que llevará de precandidato a presidente a Javier Milei- que integran en Mendoza los libertarios, el PD, Encuentro y el Partido de los Jubilados, lleva como precandidato a intendente a Luis Rodolfo Bianchi, empresario de internet que participa activamente en las cámaras del sector. Encuentro por San Carlos, que es el frente que gobierna el departamento, postuló como precandidato a intendente a Alejandro Morillas quien además de ser un reconocido médico pediatra, es productor.

En el partido Verde los empresarios también están presentes en las listas de los comicios anticipados departamentales. Ariel Granados va como precandidato a concejal por San Carlos en la lista que postula como intendente a Marcelo Romano. Se trata de un empresario del Turismo. En Santa Rosa, el precandidato a intendente es Elio Panocchia, un empresario de la construcción que y en Lavalle, Juan Carlos Albornoz quien tiene locales comerciales de indumentaria.

Ante la consulta de MDZ, la politóloga Eliana Luna y analista de Numeral Research afirmó que la incorporación de los empresarios a los partidos políticos, "no se trata de un fenómemo de cambio en el sistema político, ya que esa es una evaluación que podremos hacer si ciertas condiciones se mantienen en el tiempo, en el largo plazo. Se está dando una cuestión coyuntural, hay mayor permeabilidad para este tipo de candidaturas, favorecidos por la boleta única que es la nueva herramienta electoral donde la figura del candidato juega un papel clave. A esto podemos sumar también la instalación que se ha dado en la agenda pública de temáticas que interesan a los empresarios como el tema del dólar".