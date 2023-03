Con el respaldo de Agustín Rossi, un peronista lanzó su precandidatura a intendente

El senador provincial del Frente de Todos, Rafael Moyano, encabezó este viernes un acto de lanzamiento de su precandidatura a intendente de Guaymallén. El encuentro contó con la participación de dirigentes del sector disidente del peronismo local denominado “Alternativa Mendoza”. Asimismo, la postulación contó con el respaldo del jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, quien envió un mensaje de apoyo desde Buenos Aires.

El acto se realizó en el club Pedro Molina, con la participación de vecinos del departamento que desde 2015 es gobernado por el radicalismo. Moyano presentó esta tarde sus “compromisos de gobierno” en el marco del lanzamiento oficial de su precandidatura a intendente de Guaymallén desde la línea interna justicialista Alternativa Mendoza.

Este espacio está enfrentado con la actual conducción kirchnerista del Partido Justicialista (PJ) y advirtió que buscará competir en las próximas PASO provinciales. Los referentes del sector son Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, y Fernanda Lacoste, asesora de la Municipalidad de Maipú.

Trabajaremos con amor,compromiso y convicción para recuperar la provincia de #Mendoza y el Departamento de #Guaymallén.



Junto a los compañeros y compañeras de #AlterNativaMendoza @grcarmonac @PrensaLacoste @JuanVillegasVP Daniel Gomez,Walter Demarchi.

Ambos estuvieron presentes en el lanzamiento de Moyano, cuya precandidatura también tuvo el respaldo del jefe de Gabinete nacional Agustín Rossi y del intendente de Lavalle, Roberto Righi. Ambos enviaron un mensaje que se hizo público durante el evento.

El aspirante a la intendencia de Guaymallén resaltó que el departamento “ha vuelto a ser el patio del fondo de Mendoza, con obras inconclusas, con falta de transitabilidad, sin empleo, con inseguridad, con falta de salud, sin escuelas, sin viviendas… Lamentablemente sus gobernantes tienen un poder que los acompaña todo el tiempo. Pero sin dudas no van a poder mantenerlo, porque cuando el peronismo se pone en carrera no lo detiene nadie”.

“Conozco el departamento y a sus vecinos, no venimos de afuera. Para representar al peronismo de Guaymallén hay que ser de Guaymallén y conocer a los guaymallinos y cada uno de los rincones. Hoy parece que algunos distraídos quieren llevar a algunos candidatos que no conocen el departamento, que no saben quiénes son sus dirigentes y pretenden esa locura. Por eso también nos va como nos va”, enfatizó el legislador.

A casi un mes del cierre de listas para las elecciones, ya son siete los dirigentes peronistas anotados para competir por el puesto de jefe comunal en este municipio. Además de Moyano tienen aspiraciones los concejales José Pozzoli y Gastón Aparicio; la diputada provincial Natalia Vicencio; el responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gonzalo Navarro; la dirigente de Gesta Justicialista, Victoria Panero; y el referente del Frente Renovador, Daniel Scaloni.