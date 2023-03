Prometieron obras aluvionales y al otro día se inundó todo

El gobernador Rodolfo Suarez fue a su pueblo natal, San Carlos, el martes pasado y anunció entre otras cosas, la inversión de $58.135.000 en la obra de la defensa aluvional del barrio Anhelos del Sol, que pertenece al distrito de Eugenio Bustos. Un día después el barrio se inundó tras la tormenta que azotó Mendoza. El intendente del departamento, Rolando Scanio (Unión Popular) sostuvo a MDZ que esa obra se ha prometido reiteradas veces y es urgente. “El colector es una promesa que se viene haciendo hace mucho tiempo y no se ha cumplido. La obra aún no empieza aunque ya han venido a hacer los estudios correspondientes. Pedimos celeridad para que las familias no tengan más este problema”, aseguró.

Las imágenes lo dicen todo: agua adentro de las casas y recorriendo las calles. Familias que debieron ser evacuadas por el municipio. Una vez más, el barrio Anhelos del Sol sufrió las consecuencias de una tormenta que fue más intensa de lo esperada. Pero cada vez que esto ocurre, el barrio se inunda. Y no llegan aún el ansiado colector. “Dentro de los anuncios que realizó el Gobernador cuando vino a San Carlos el martes pasado está incluida esta solución para las 120 familias. Lo habían prometido muchas veces pero ahora aparentemente ya están ejecutados los 58 millones de pesos pero la obra aún no se realiza. Se trata de una contención que sería a través de un colector pero todavía no se hace. Han venido a hacer los estudios correspondientes, pero aún no se empieza a hacer la obra”, aseguró el intendente.

De acuerdo a la información difundida por el Gobierno de Mendoza, el martes Suarez dijo en su recorrida por el departamento que: “Particularmente en San Carlos estamos haciendo una inversión muy fuerte”. En su discurso, el gobernador mencionó que “se inició la obra del colector escudo protector de 650 metros en tierra al oeste del barrio, para recibir los excedentes pluviales, constituyéndose a la vez en un gran reservorio. Adicionalmente, se construirá un colector revestido de 90 metros, con orientación oeste-este, que sirva de nexo entre este escudo y el propio colector anhelos del sol de 1.600 metros”. La información oficial asegura que a través de la Dirección de Hidráulica se invirtieron $58.135.000 en la obra de la defensa aluvional del barrio Anhelos del Sol, en Eugenio Bustos. Se trata de una obra muy solicitada que soluciona un problema aluvional de larga data a 120 familias de ese barrio”.

Este jueves la realidad de las familias fue otra vez padecer las consecuencias de las tormentas en una zona que ha ido cambiando con la incorporación de más fincas y por lo tanto, asegura el intendente “ha aumentado en humedad y se necesitan soluciones urgentes”.