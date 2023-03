Máximo Kirchner no solo está enojado con Alberto Fernández, también lo está con Axel Kicillof

En el acto del sábado en Avellaneda el clima era una mezcla exacta de estar participando de una gesta histórica y un escepticismo mezclado con la decepción por presumir que todo lo que hagan no alcanzarán para cumplir con el leiv motiv de la convocatoria: que Cristina Fernández de Kirchner termine siendo candidata a cualquier cosa. Sí. A cualquier cosa. Senadora, presidenta o lo que disponga.

Todos saben que la vicepresidenta no se percibe proscripta, sino decepcionada, frustrada y hasta usada, en algún sentido por quienes hacían el acto para torcer su decisión de no presentarse a ser candidata a nada. Sin embargo, ella habilitó todas las manifestaciones que se empezaron a realizar para hacerla cambiar de opinión.

Pero, a la vez de quejarse de las decisiones de Alberto Fernández, tratan de defender a Sergio Massa en términos personales, pero critican las políticas económicas que define diariamente. El haberse recostado en el Fondo Monetario fue una decisión directa del ministro de Economía y no seguir con los camioneros controlando los centros de distribución, también. Esto último algunos creen que debió haber seguido.

Entonces, además de las dudas que existen sobre si Cristina Fernández de Kirchner cambia su decisión de no presentarse, los camporistas de La Patria es el Otro no pueden seguir agudizando sus diferencias con las políticas económicas de Massa porque después éste puede transformarse en su candidato a presidente.

Sin embargo, lo que quedó más que claro en la tarde del sábado es la no resuelta relación entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El hijo de los dos presidentes no sólo parece no haberse quedado conforme con la intervención del gobierno provincial hace dos años, cuando una oleada de intendentes ingresaron al gabinete provincial de la mano de Martín Insaurralde. En el acto directamente le dijo que "no hay que bajar al territorio compañero gobernador. Hay que subir a la militancia a los lugares de decisión".

Máximo Kirchner verdaderamente se siente el dueño del espacio frentetodista. Acusa al presidente Alberto Fernández de ser un libre pensador, se da el lujo de renunciar a la conducción del bloque y nadie le dice nada, defiende el ajuste que encara Massa y nadie se atreve a contradecirlo y ahora sostiene públicamente, delante del gobernador y toda la militancia de su sector político, que también está gobernando en soledad. Sino, para qué pedirle que suba a los militantes a su gestión.

En el palco nadie entendía nada. Ni los ministros de la provincia de Buenos Aires, que luego se mantuvieron en silencio, ni los pocos intendentes que estaban ahí y que dicen en todos lados que Kicillof es el único candidato que pueden presentar para ser reelecto sino, hay riesgo de perder la elección bonaerense.

"Axel es bastante particular para la política. No le gusta la rosca, no se engancha con las reuniones políticas y se maneja bastante solo. Los intendentes que tomaron licencia para asumir en su gobierno aún no encontraron cómo entrar en su círculo de confianza", le dijo a MDZ un legislador que debe articular con los pocos operadores del gobernador y sus pares de la Cámara de Diputados.

Consultado un funcionario muy cercano al gobernador Kicillof, sobre lo que dijo el hijo de los dos presidentes, la fuente, justamente, puso el énfasis que "A Axel eso no lo impacta. Todo lo que consiguió fue en base a su militancia. Nadie le regaló nada. Llegó adonde está desde el llano. Axel no heredó nada".

Este referente kicillofista, parte de su entorno cotidiano, también toma nota de lo que sucede entre los militantes del kirchnerismo. "Muchos me escriben y me dicen que si no es Cristina, Axel es el mejor representante del espacio. Pero, como estrategia electoral, es muy difícil retener la provincia si él es obligado a ser candidato a presidente", indicó.