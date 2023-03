La amenaza de La Cámpora para Alberto Fernández que pone en jaque al Frente de Todos

El exsecretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, no se guardó nada y volvió a enfrentar verbalmente al presidente Alberto Fernández, dejando abierta la posibilidad de que, si el mandatario no se baja de sus intenciones de ir por la reelección, el espacio duro del kirchnerismo podría romper con el Frente de Todos.

"Tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros y estamos iniciando un camino convocando a la militancia como protagonista. No hay mandrakes, la propia Cristina necesita una fuerza popular organizada y movilizada", dijo el Cuervo sobre lo que planea la agrupación K en el futuro inmediato, sobre todo después de analizar el plenario de la militancia que se desarrolló el sábado en Avellaneda.

Yendo un poco más profundo, Larroque explicó, en diálogo con Futurock, que "vamos a una pelea de fondo convocando a todos los sectores políticos, tenemos la necesidad de recrear un ámbito".

"Si el presidente tuviera chance de reelegir ya estaría pegando afiches y el plenario de ayer era 'Alberto reelección´. Pero no están esas condiciones, la realidad no lo representa y el funcionamiento que el presidente le imprimió al Frente de Todos en términos de gestión, no tenemos los logros. El balance no nos permite pensar en una reelección automática, pero el funcionamiento de la fuerza política nos hace evaluar que hay muchas cosas para redefinir", se sinceró.

Además, Larroque le hizo un guiño a Sergio Massa, algo totalmente distinto a lo que opinó Máximo Kirchner en su discurso en el plenario kirchnerista del sábado.

"Yo a Massa lo quiero siempre en mi equipo, es un jugador y lo quiero siempre, pero complejo ver el diseño electoral, porque la persona que nos representa esta proscripta y tenemos que poder romper esa situación y después si avanzar en el diseño electoral", dijo, y agregó: "Lo quiero en mi equipo pero tenemos miradas distintas, tenemos diálogo permanente, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, en otras no, es inteligente, entiende de política y tiene los pies en la tierra".