"Ayer sin Perón, hoy nada sin Cristina", el duro mensaje del plenario kirchnerista para Alberto Fernández

El documento que se debatió este sábado en el plenario del Frente de Todos bonaerense convocado bajo la consigna "Luche y vuelve" planteó como objetivo "realizar acciones para romper la proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que defiió a la jornada en Avellaneda como el inicio de "un punto de inflexión" en todo el país.



El texto, además, define a la exmandataria y titular del Senado como "la garantía indiscutida para la construcción de un país con justicia social, independencia económica y soberanía política".



"Esta convocatoria debe ser un punto de inflexión que dé inicio a un conjunto de acciones a lo largo y ancho del país, en cada provincia, en cada distrito, en cada barrio, en cada casa, para lograr, con el protagonismo de nuestro pueblo, romper la proscripción", subraya el pronunciamiento, que empezó a difundirse por las redes sociales.



Y al volver sobre la figura de la vicepresidenta, señala que "Cristina es un programa en sí mismo y constituye la garantía indiscutida para la construcción de un país con justicia social, independencia económica y soberanía política".



La convocatoria del FdT de la provincia de Buenos Aires se realizó en la sede de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) de la localidad bonaerense de Avellaneda, donde se concentrarán agrupaciones políticas, sociales y gremiales.



Las actividades tuvieron lugar en el complejo de Ramón Franco 5050, donde se desarrollarán con el telón de fondo del aniversario por los 50 años de la victoria del candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), Héctor J. Cámpora, el 11 de marzo de 1973.



El documento, que se debatió en comisiones, postuló que "con la nueva estrategia de guerra mediático-judicial-política, el neoliberalismo acecha una vez más sobre nuestra América" y adviertió que los liderazgos populares de la región "son perseguidos, estigmatizados, judicializados" con una "finalidad explícita", la de "ser proscritos para agrandar las chances de los partidos reaccionarios".



"En Argentina, a la mafia comandada por el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, no le alcanza con las miles de tapas, ríos de tinta e interminables horas de televisión que editorializan culpando a Cristina de los males del mundo; y saca a la calle los tanques del Partido Judicial, para que pongan en marcha un operativo con sentencias escritas antes de que comiencen los juicios", advierte en ese sentido.



En cuanto al intento de asesinato de la vicepresidenta, el documento sostiene fue el "despliegue mediático judicial" el que "apretó el gatillo que atentó contra la vida de Cristina, la compañera en la que se cifran las esperanzas del pueblo".



Después, continúa el texto, "siguieron amenazando desembozadamente" con algunas amenazas indirectas, como poner de título a un artículo periodístico la frase "Entre la bala que no salió al fallo que sí saldrá", en referencia a una nota de Clarín publicada el 11 de septiembre de 2022.



"No es la primera vez que por distintos mecanismos intentan, mediante la persecución política, mediática y judicial, cancelar a quienes conducen el movimiento nacional. Lo hicieron con Perón durante 18 años", puntualizaron.



Así se refirieron a la campaña "Luche y vuelve", que concluyó con el triunfo de la fórmula del Frejuli "encabezada por Cámpora, el 11 de marzo de 1973".



"Hace 50 años, se logró romper esa proscripción por la persistencia de una militancia que nunca resignó sus sueños y por un pueblo, como el nuestro, que jamás se acostumbra a vivir de rodillas", resaltaron.



El manifiesto del FdT bonaerense lleva además el subtítulo "Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina", y se pregunta: "¿Por qué tanta saña, persecución y odio contra Cristina Kirchner?"



"La respuesta es simple. Con Cristina vivíamos mejor y eso todavía está fresco en la memoria popular. No hay forma de borrar eso", subraya el comunicado.



"El liderazgo de Cristina es hoy irremplazable y sin alternativa. Cristina es la esperanza para vivir dignamente. Por eso, nuestra consigna es clara y determinante: romper la proscripción. Eso implica generar las condiciones para que cristina pueda ser candidata", añade el documento.



A continuación, el papel cita a José de San Martín adaptando la famosa frase "cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla".