La opinión de Ramiro Marra y de Roberto García Moritán sobre el discurso de Horacio Rodríguez Larreta

Los legisladores liberales, Ramiro Marra y Roberto García Moritán, opinaron sobre la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El mandatario de la Ciudad de Buenos Aires destacó que "tenemos que ir más a fondo, animarnos a encarar la revolución educativa más ambiciosa de la Historia. Necesitamos una educación moderna, enfocada en las habilidades del futuro, con la mejor infraestructura, docentes preparados y que tienda puentes hacia el mundo del trabajo".

Larreta señaló que "no se puede ignorar la crisis de trabajo que hay en el país" y destacó la posibilidad de que genere "millones puestos de trabajo, pero para eso necesita un Estado que impulse la actividad privada".

El precandidato presidencial del PRO detalló que se debe "reducir el peso muerto del Estado sobre el sector privado" y "dar batalla a fondo con la inflación".

El diputado porteño de LLA, Ramiro Marra.

En ese contexto, Ramiro Marra destacó que "el candidato a presidente Larreta se olvidó que es Jefe de Gobierno porque no planteó ningún tipo de propuesta. No hay que olvidar que los supuestos logros que planteó son gracias a los pagadores de impuestos, los cuales se han incrementado considerablemente en su gestión".



"Larreta quiere colgarse la medalla de la reapertura de las aulas en pandemia, pero se olvida que fue él quien las cerró en primera instancia. El logro fue de aquellos padres que reclamaban mientras se codeaba con Alberto Fernández para encerrarnos a todos los argentinos. El Jefe de Gobierno fue cómplice del gobierno nacional, no hay discurso que nos haga olvidar de eso", agregó.



El experto en finanzas luego retomó el análisis pensando en las restricciones sanitarias: "El jefe de Gobierno también dijo que 'los países crecen de la libertad y no desde el miedo', estamos de acuerdo, pero debería recordar que el que imponía el miedo diciendo que iba a buscar a los vecinos casa por casa si no cumplían las restricciones era él. Cortó la libertad de todos los porteños con el miedo como principal arma".

"Es interesante que Larreta quiera 'seguir bajando impuestos', porque no recuerdo cuándo empezó a bajarlos. Es increíble escuchar al jefe de Gobierno hablar de la decisión política para combatir la inseguridad cuando los piqueteros cortan calles con total impunidad cuando se les canta. ¿Esa indiferencia es la misma que pretende aplicar con el narco en Rosario si es presidente? ¿Dónde está la decisión política para frenar los piquetes en la ciudad?", sentenció el legislador liberal.

El diputado porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán.

Roberto García Moritán analizó lo siguiente: "Me parece que fue un discurso correcto, que tuvo dos enfoques. El primero fue un balance de gestión del PRO en la Ciudad de los últimos 15 años; y una segunda parte, más orientada a lo que sería el plan de gobierno de Rodríguez Larreta ya pensando como candidato a presidente".



"En los ejes centrales hay algunas similitudes entre lo que dijo el jefe de Gobierno y Republicanos Unidos, después las diferencias se ven en la parte técnica. Habló de Educación, elemento central e igualador de oportunidades que nosotros consideramos que es la columna vertebral en el desarrollo de una Nación; el Trabajo, Producción, transformar planes en trabajo, que esa es la política social en la que cree", agregó el legislador liberal.

"A priori, con esos slogans, Republicanos Unidos se siente cómodo. Ahora, en algún momento vamos a tener que discutir el cómo y seguramente ahí aparezcan diferencias", sentenció.

La legisladora de Republicanos Unidos, Marina Kienast, se sumó al análisis y destacó: "El discurso de Horacio Rodríguez Larreta, se centró en los logros de su espacio en la Ciudad. Y si bien la ciudad ha avanzado mucho en comparación con otras jurisdicciones, creemos que hay otras maneras más eficientes de administrar, ni hablar de la necesidad urgente de quitarle de verdad la presión estatal al sector privado. Ese será nuestro camino".