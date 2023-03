Alberto Fernández no pudo llenar la plaza y tiene a los planeros enojados

Más banderas que personas y un clima tenso en la plaza del Congreso de la Nación. Corre la transpiración entre los manifestantes propia de un miércoles soleado a la mañana.

Movimientos sociales con poca asistencia y un cuerpo de militantes que aterrizó allí por un plan social. Esa es la foto del día. Los principales voceros insisten con hablar de unidad y de un Frente de Todos estable. Los comerciantes permanecen enojados por la inestabilidad de los precios.

El presidente Alberto Fernández encabeza la Asamblea Legislativa del primero de marzo de 2023. Los carteles de "Alberto 2023" se dejan ver en los alrededores de la plaza congresista.

Congreso de la Nación.

Desde el Frente Barrial le comentaron a MDZ que "venimos a apoyar al Gobierno con las mismas expectativas que cuando se hizo la fórmula Alberto-Cristina. Pedimos la unidad del Frente de Todos. Desde los movimientos sociales bregamos por eso. Queremos que se consolide el espacio. Las discusiones se tienen que dar en las bases".

El organizador social llamó a la unidad bajo el temor de no permanecer en el poder: "Necesitamos que este espacio se consolide y no se rompa. Si no del otro lado está la derecha que le ha hecho mucho daño al país. Creemos que es posible que se amiguen Alberto y Cristina. Lo tienen que hacer por toda la gente que le pelea todos los días laburando".

El Partido Justicialista de La Matanza apareció con la mayor cantidad de manifestantes a las 11 horas de la mañana porteña. El vocero destacó: "Somos peronistas y acompañamos el proyecto nacional y popular. Lo importante es la democracia y las instituciones. Este es un año bisagra. Vamos a dirimir ahí. Vamos a trabajar los derechos que consiguió el peronismo".

"Acá estamos acompañando la conducción de nuestro intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. Acompañan el proceso democrático y nosotros como militantes del peronismo acompañamos también. Apoyamos al peronismo. Hoy Alberto es presidente y Cristina baja las directivas", agregó.

El Movimiento Evita -fiel aliado del presidente- apareció, pero se mostró un tanto disconforme. La participación de la manifestación es más pasiva que activa. Unos comentan que llegarán los dirigentes y otros lo niegan.

"Vienen los dirigentes principales. Apoyamos al presidente. Llegan en el transcurso de la mañana. No sé si es una guerra contra Cristina, pero apoyamos a Alberto en todo. Hoy es un día hábil y el comienzo de clases complica todo, pero vamos a traer muchas personas", expresó a MDZ una de las organizadoras.

Una militante dialogó con este medio sobre el valor sustancial de los planes sociales y la incidencia en la participación de las marchas: "No quiero un plan social. Vivir de un plan no quiere nadie. Por eso el pueblo se levanta. La gente quiere un trabajo digno. Sinceramente, estar hoy acá para cobrar un plan social que ni siquiera me sirve para comer, me da vergüenza".

"Es lo que hay. Un kilo de carne me sale 2.000 pesos. Ninguna persona con dos dedos de frente va a venir por un plan si no lo necesita. Acá casi nadie apoya a la política. Vienen todos por un plan. A mí no me queda otra. Yo cobro un plan social de 30.000 pesos. No sirve para nada. Quiero un trabajo digno para mí y para mi familia", sentenció la mujer. El presidente Alberto Fernández va por la reelección.

Una comerciante boliviana de la zona del Congreso de la Nación expresó disconformidad con la decadencia económica argentina: "La plata no alcanza. No sé si es el Gobierno o quién, pero está todo mal. Soy boliviana pero siempre trabajé. Cama adentro y por horas. Esta vida no da más. Este año peor. No cambia más. Siempre peor todo".

El dueño de un bar frente a la plaza le comentó a MDZ que "la vida está muy difícil. No alcanza. Las compras no sirven porque siempre me cambian los precios. No tengo nada fijo. En un mes no puede estabilizar nada. Ahora voy a vender más barato porque sino la gente no compra. Salgo siempre perdiendo".