Violencia en Santa Fe: Aníbal Fernández cruzó ferozmente al gobernador Omar Perotti

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, rechazó los recientes reclamos del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, e intendentes de la zona y defendió la tarea de la cartera que conduce, a la vez que hizo referencia a la situación que se vive en la provincia producto de la violencia que azota a la ciudad de Rosario.

En las últimas horas, el gobierno santafecino despidió a Rubén Rimoldi, quien era el ministro de Seguridad, fue reemplazado por Claudio Brilloni y contabilizó un nuevo cambio en el ministerio que debió afrontar sobradas variaciones.

Ante esta situación, el funcionario de la administración que responde a Alberto Fernández subrayó: "No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años tienen complicaciones de estas características. Estamos trabajando con lo que nos piden, a eso fuimos".

"Casi 3.500 personas están dedicadas a la tarea y son financiadas desde el Estado Nacional y no le hemos pedido ni un centavo a la provincia", enumeró, al tiempo que aclaró que la exigencia de Perotti, quien pidió mayor intervención del Estado en la provincia, responde a la "visión y posición política" propia.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro planteó que "el Gobierno Nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años", junto a un cuadro en que brinda detalle de los 3.693 efectivos de las distintas fuerzas enviados.

Asombran las expresiones del Gobernador Omar Perotti que echó al ministro de Seguridad de Santa Fe y reclama “ayuda urgente del gobierno nacional”.

(Sigue)https://t.co/Hr2gyMAJ4z — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 9, 2023

"Los resultados están a la vista. No dejaremos de acompañar con soluciones, buscando revertir este presente que estremece", expresó en declaraciones radiales.

Asimismo, argumentó: "No no hemos quedado quietos y no tiene que ver con el pedido de un gobernante, tiene que ver con lo que la fuerza hace, pero que no se puede contar lo que se planifica ni dónde van a estar".

En la misma línea, calificó el trabajo de Nación de "muy profundo", aunque aclaró que "no es el de la Policía, que lo tiene que hacer la Provincia".

"Queremos formar parte de la solución de este problema que lleva 20 años", concluyó el ministro tras las críticas del reciente asumido titular de la cartera de Seguridad provincial, Brilloni.

"Desde ya que necesitamos más logística por parte de las fuerzas federales. Lo que constato en el territorio es los pocos medios de movilidad que tienen", supo reclamar el pasado miércoles.