Ramiro Marra habló sobre el mercado de capitales y su rol dentro de La Libertad Avanza

El diputado porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, dialogó con MDZ respecto a la actualidad del mercado de capitales argentino. El político liberal habló sobre la influencia de la postura fiscal y monetaria del país en cuanto al rendimiento de la bolsa y detalló la forma en la que invierte el sueldo de legislador en activos financieros.

El empresario expresó que está contento porque "pude evidenciar todos los beneficios que trae invertir en la bolsa. Gané aproximadamente 7 millones de pesos y le saqué un 150% y algo de rendimiento a la cartera". Éste luego profundizó sobre la variación que puede tener el mercado con el cambio de Gobierno.

En lo que respecta a política, Ramiro Marra habló sobre su definición como "el alfil de Javier Milei" dentro del partido. "No me parece mal esa definición. Javier es el principal líder de nuestro espacio político, es nuestro candidato a presidente y hay que apoyarlo. Prefiero ser un peón y estar apoyando desde lo más bajo de todo porque a veces es lo más importante. Toda esa gente que está bancando en las redes sociales y en el territorio tiene un valor enorme", destacó éste.

- ¿Cómo definirías al mercado de capitales actual?

- El mercado de capitales en la Argentina está lamentablemente bajo una circunstancia bastante particular. Es un mercado cerrado. Argentina tiene que arrancar a buscar alternativas para salir de este sistema monetario que ya está destruido para poder potenciar el mercado de capitales. Eso bajo la estructura de lo que es el mercado. Después sí, estamos bajo una situación de 'bull market' anticipando una situación de cambio de gobierno que entusiasma a todos los inversores.

- En el 2022, la bolsa argentina tuvo un despegue respecto al fin de las restricciones de la pandemia. Actualmente, ¿crees que hay confianza en su estabilidad y crecimiento?

- El mercado argentino tiene bastantes particularidades. Los mercados del mundo tuvieron una tendencia diferente a la que tuvo la argentina en los últimos años. Ahora como es un mercado retrasado tiene mucho para recuperar. Por eso creo que la variable más importante, como recién te decía, es el cambio de gobierno y las expectativas que genera que se pueda arreglar la cuestión fiscal y monetaria que hace tanto tiempo que damnifica el desarrollo de posibles negocios.

- Invertís tu sueldo de diputado, ¿cómo te fue y qué acciones tomaste?

- Con mi sueldo de diputado la rompí. Ya tengo 12 millones y medio de pesos. Estoy contento porque hay evidencia empírica con todos los videos que hice. Y esto fue una cartera que puse online. Gané aproximadamente 7 millones de pesos y le saqué un 150% y algo de rendimiento a la cartera. Es algo que me pone muy contento porque pude evidenciar todos los beneficios que trae invertir en la bolsa. Tanto como para los ahorristas como para las empresas. Lo que hicimos fue devolverle la plata a empresas que generan valor agregado tanto a sus consumidores a través de productos/servicios como a la sociedad en general.

Bolsa de Comercio de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

- ¿De qué forma elegís tus activos?

- Soy más de utilizar el análisis fundamental para buscar posibles oportunidades de inversión. Obviamente que para tomar decisiones uno tiene que tener una visión macro de la situación del mundo, del país y de cada empresa en particular. Lo que fuimos haciendo en la cartera fue determinar el posicionamiento según el momento. A partir de ahí, fuimos encontrando activos que nos dieron un excelente rendimiento.

- ¿Te acordás cuál fue la empresa que más rédito te dio en cuanto a la cartera que armaste con tu sueldo de diputado?

- YPF. Igualmente, en el archivo que muestro todas las inversiones que fuimos haciendo desde el principio aparece todo y ahí se puede ir siguiendo. Las empresas argentinas fueron las que mayor preponderancia tuvieron.

- ¿Cómo crees que variaría el mercado con el cambio de Gobierno? Ya sea Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza.

- Ahí tenés dos variables importantes. Primero que vas a tener un mercado mucho más amplio en productos y servicios. Eso va a generar fuentes de trabajo y un mercado mucho más grande. Por otro lado, tenés la parte del mercado que es qué pasaría con el rendimiento. Seguramente baje el riesgo país, aumenten el precio de las acciones. Todo eso fomenta la inversión y la forma en la que los capitales circulan más rápido para poder generar que las empresas tengan un mayor crecimiento. Cuando crecen, contratan gente, la gente tiene trabajo y comienza a ser un círculo virtuoso en el que ganamos todos; inversores, ahorristas, consumidores, empresarios, trabajadores. Todos somos parte del mercado. A partir de ahí, creo que hay una expectativa muy alta de lo que puede pasar en los años consiguientes después de que salgamos de este modelo nefasto en cuanto acciones monetarias. El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

- ¿Cómo se preparan para este año electoral?

- Estamos muy contentos. Estamos creciendo mucho en todos los puntos del país, somos un espacio que se fundó en el 2021 y tuvimos una excelente performance en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora en todos los puntos hay gente apoyando nuestras ideas que son también de los nuevos integrantes. Nos entusiasma porque estamos haciendo política de una forma diferente: definiendo ideas y no haciendo un rejunte de nombres.

- Te han definido como el alfil de Javier Milei, ¿cómo te definirías vos dentro de La Libertad Avanza?

- No me parece mal esa definición. Javier es el principal líder de nuestro espacio político, es nuestro candidato a presidente y hay que apoyarlo. Prefiero ser un peón y estar apoyando desde lo más bajo de todo porque a veces es lo más importante. Toda esa gente que está bancando en las redes sociales y en el territorio tiene un valor enorme. Gente a la que le reconozco el gran esfuerzo. Y diría que prefiero ser uno más de esos que tener un rol sumamente preponderante que no le reconocimiento a esa gente que nos ayuda tanto a Javier como a mí.

- ¿Crees que le ganarían un balotaje a un Horacio Rodríguez Larreta conciliador y acuerdista?

- Le ganamos un balotaje a cualquier candidato que se nos ponga en frente. Lo nuestro es un discurso claro y ordenado con perspectivas de corto, mediano y largo plazo.