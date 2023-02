Qué tiene que ocurrir para que un poderoso gobernador lance su candidatura presidencial

En el entorno del gobernador de Cordoba, Juan Schiaretti, admiten en privado a MDZ que sus aspiraciones presidenciales dependen de varios factores. En primer lugar asegurar las fórmulas más competitivas para poder retener la Gobernación y la intendencia capitalina. Pero, también se puso como objetivo llegar a una intención de voto a nivel nacional que supere los dos dígitos.

“El Gringo tiene dos obsesiones, transformar a Martín Llaryora en su sucesor para extender la hegemonía del cordobecismo y armar un espacio nacional que compita fuera de la grieta”, asegura una fuente con acceso directo a Schiaretti. El mandatario no se muestra muy sociable. Habla con pocos dirigentes políticos y prácticamente no tiene vínculo con el periodismo. Son muy pocos quienes lo frecuentan.

Esos pocos privilegiados aseguran que Schiaretti, mientras analiza quién va a ser el compañero de fórmula de Llaryora, ha decidido salir de la provincia para instalarse sobre todo en el AMBA, donde tiene bajo nivel de conocimiento y una buena gestión para exhibir.

Por primera vez decidió nacionalizar el manejo publicitario en redes sociales y YouTube que tanto éxito le viene dando a Hacemos por Córdoba. Un spot con cierto sabor electoral aparece constantemente en la mayoría de las plataformas digitales con el claro objetivo de hacerse conocer en los grandes centros urbanos.

Luis Juez será candidato de Juntos por el Cambio.

El gobernador desembarcó ayer en CABA de la mano de una invitación de la CAME. Frente a más de 120 representantes de Pymes de comercio, industria, economías regionales, turismo y construcción del país, el mandatario cordobés empezó a instalar su discurso nacional anti grieta, tan alejado del kirchnerismo, como del PRO.

También es una buena forma de anticiparse a los referentes de Juntos por el Cambio que intentarán nacionalizar la elección provincial para respaldar a Luis Juez y al radical Rodrigo De Loredo, quien no disimula sus aspiraciones de competir por el premio mayor. Una interna que no termina de definirse ante la ausencia de primarias en este distrito.

Lo cierto es que, según fuentes confiables, el caudillo cordobés piensa anotarse en la competencia presidencial si logra que su intención de voto antes del cierre de listas supere los dos dígitos. “Con un 10% nacional el Gringo se tira a la pileta porque podría llegar a ser el árbitro de la contienda y arrastrar votos peronistas y también de Juntos por el Cambio desilusionados”, acota un histórico dirigente del PJ.

Su candidatura puede complicar a JxC no solo en Córdoba que no es poco, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Por eso coquetea desde hace tiempo con su colega Omar Perotti. Aunque el rafaelino se saca fotos con Schiaretti pero no saca los pies del plato como el salteño Juan Manuel Urtubey. Y como si esto fuera poco, el romance con el radical Facundo Manes tiende a enfriarse.

La intriga mayor pasa por el calendario y los tiempos electorales. La idea del gobernador es fijar el domingo 25 de junio o el 2 de junio para la realización de las elecciones provinciales, en los dos casos será muy cerca del cierre de listas para la competencia presidencial. Los cordobeses irían a las urnas con su gobernador convertido en candidato para la Casa Rosada. Por ahora cuesta imaginar que se suba a esa aventura sin aliados de peso en otras provincias, especialmente en territorio bonaerense donde aún ni siquiera ha podido desembarcar.