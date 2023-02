Qué opina Horacio Rodríguez Larreta de la candidatura de Elisa Carrió

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, elogió la decisión de Elisa Carrió de anunciar que competirá en las próximas elecciones como candidata presidencial, al indicar que con la dirigente de la Coalición Cívica son "parte de un mismo equipo".



"Valoro mucho su vocación de ser candidata, de dar la pelea, de dar un mensaje de cambio en la Argentina", aseguró Larreta al hablar con Multivisión Federal.



El mandatario porteño resaltó que con la referente de la Coalición Cívica lo une "una relación de mucho afecto desde hace mucho tiempo".



"Trabajamos juntos, con ella y su equipo, codo a codo, acá en la Capital, donde ella fue candidata nuestra. Somos parte del mismo equipo. Tenemos un acuerdo muy claro", amplió el alcalde porteño.



En este sentido, dijo que trabaja en conjunto con Carrió para "definir cuál es rumbo para la Argentina y el plan nacional".





"Me parece bueno que esté activa en el escenario político electoral en la Argentina", concluyó Horacio Rodríguez Larreta.



Carrió anunció el miércoles que será candidata presidencial por al Coalición Cívica en los comicios de este año para garantizar la "unidad" de Juntos por el Cambio, sumándose así a los que ya están anotados desde la coalición opositora: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por el PRO y Facundo Manes y Gerardo Morales por el radicalismo.



"La mejor estrategia para Juntos por el Cambio es tener una enorme oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y una unidad en legisladores", sostuvo Carrió al hacer el anuncio.



Agregó en esa oportunidad que será candidata "para garantizar esa unidad" y aclaró: "No pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte que termine perjudicando las posibilidades de Juntos por el Cambio".