Leopoldo Moreau tildó de golpistas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló, al fundamentar la admisibilidad del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que el máximo tribunal "asume facultades que no le son propias" y que "ese es el verdadero golpe de Estado".



En el marco de la reunión de la comisión de Juicio Político que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el legislador oficialista salió así al cruce de las argumentaciones del integrante de Juntos por el Cambio-Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien había señalado que el proceso en curso contra los cuatro miembros de la Corte "debilita la democracia".



"¿Cómo la aplicación de un artículo de la Constitución (el 53 sobre mal desempeño de las funciones de miembros de la Corte) va a debilitar la democracia? Si creen que debilita democracia propongan una reforma constitucional para suprimirlo", dijo el diputado.



A continuación agregó: "Creo que el ejercicio de una facultad constitucional fortalece la democracia; sobre todo si esa democracia es amenazada por un poder del Estado que pretende ponerse por encima de los otros poderes y se subroga a los otros poderes".



"Asume responsabilidades que no le son propias y ese es el verdadero golpe de Estado. La democracia en la Argentina está suspendida, condicionada por la decisión de una Corte que ha resulto ponerse por encima de las facultades la propia Constitución le da al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo", agregó.



Moreau enfatizó también, dirigiéndose a la oposición: "No digan que ahora están preocupados por la democracia; porque cuando dicen que atentamos contra la democracia, les recuerdo que no repudiaron el golpe de Estado en Bolivia".



En otro pasaje de su discursó, espetó: "Se ha dicho que no se puede avanzar sobre contenido de las sentencias, pero a ese argumento lo contradicen la historia y la actualidad".



"En el precedente del mal desempeño en el juicio a miembros de la Corte en 2003, la diputada Carrió firmó un dictamen en el que dice que para avanzar se deben analizar sus sentencias, sus fundamentos y las consecuencias de los mismos, y yo no me opongo a esto, respaldo este concepto", recordó.



El diputado del Frente de Todos, añadió: "Los jueces producen sentencias y los juzgamos por los resultados. La Corte no tiene instancia de revisión salvo la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, sobre todo cuando las sentencias se usan como instrumento espurio".



"Con sentencias negociadas por el presidente de la Corte, a través de su mano derecha con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, de un señor de apellido Robles", continuó.



Y concluyó: "Robles es el que actuaba como intermediario en este caso y en muchísimos más, para negociar sentencias. Se puede avanzar -en el enjuiciamiento- sobre sentencias, y sobre todo en sentencias negociadas por voceros que actúan en el despacho de al lado del presidente de la Corte".