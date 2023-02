Naidenoff se metió en la interna mendocina y criticó a Omar De Marchi

La tensión que se vive entre Omar De Marchi y el gobierno de Rodolfo Suarez ha trascendido las fronteras de Mendoza y el lunes fue tema de análisis en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. En el frente opositor temen que las rencillas provinciales repercutan en el espacio a nivel nacional y el senador formoseño Luis Naidenoff salió a pedir que De Marchi respete las reglas del juego o deje el espacio.

"No hay margen de discusión en Mendoza porque tiene PASO. Donde hay PASO se compite. El que quiere ser parte de Juntos por el Cambio compite dentro de Juntos por el Cambio y el que no, sabrá cuál es su destino", advirtió Naidenoff en referencia a la posibilidad de que De Marchi deje Cambia Mendoza para conformar un nuevo frente provincial.

"Juntos por el Cambio tiene definidos mecanismos para resolver conflictos en provincias donde no hay acuerdos para las fórmulas. En primer lugar están las PASO. En segundo lugar, donde no hay PASO, se busca acuerdo y si no se consigue se realiza una primaria donde participan afiliados de distintas fuerzas e independientes", subrayó Luis Naidenoff en MDZ Radio y destacó que las reglas están para ser cumplidas.

"Cuando desde el discurso hacemos gala de la institucionalidad, de la importancia del apego a la ley, de los mecanismos democráticos de competir en primarias, de la importancia de reglas del juego claras y transparentes, después tenés que materializarlo en los hechos", aseveró el legislador nacional.

Según Naidenoff, el tema se conversó en la última mesa nacional y más allá de los matices la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fueron categóricos a la hora de defender el mecanismo de las PASO para resolver estos conflictos.

"Los que tienen PASO compiten en las PASO. Y los que no se sujetan a las reglas es porque deciden no ser parte del espacio", aseveró Naidenoff.

De Marchi ha dejado claras sus intenciones de competir por la gobernación y ha hecho públicas sus diferencias con el radicalismo en la conducción del frente Cambia Mendoza. Por eso confirmó que dará pelea contra el candidato que lleve la UCR, que será Alfredo Cornejo.

Sobre este último, Naidenoff dejó algunos elogios referidos a su peso dentro de Juntos por el Cambio. "Alfredo tiene una relevancia que excede a la provincia de Mendoza. Es un hombre de gestión, de fuerte compromiso y fundamentalmente fuerte apego al orden en una argentina tan desquiciada. es un activo de Juntos por el Cambio. Si el camino que elige el colectivo de Mendoza es disputar la gobernación, para Juntos por el Cambio y para el radicalismo es una inmensa satisfacción", finalizó.