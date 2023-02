Daniel Orozco, fuera de carrera, suma un candidato y apunta a su sucesión

Alfredo Cornejo ya es el precandidato a gobernador del oficialismo. Por lo tanto, el intendente de Las Heras Daniel Orozco que se había anotado para el puesto, bajará su aspiración ya que la había condicionado a la del actual senador nacional y exgobernador. Ahora, se concentrará en su sucesión que está complicada: tres secretarios de peso de la comuna quieren ser los precandidatos y eso genera fuertes divisiones en la comuna. En ese contexto, se suma Guillermo Bustos, el director de Desarrollo Organizacional de Las Heras. “Tengo el aval de Daniel para anunciar públicamente que estoy en carrera para ser precandidato a intendente, como lo están otros funcionarios. Daniel elegirá luego quién será el elegido”, sostuvo Bustos en diálogo con MDZ.

Desde el año pasado, la sucesión de Orozco es un tema complejo dentro del municipio. La secretaria de Gobierno y pareja del jefe comunal Janina Ortiz, quiere ser su sucesora pero aseguran que aunque es la favorita del intendente, no mide en las encuestas para ser la elegida. El secretario general de la Intendencia Fabián Oso Tello- quien responde políticamente al diputado nacional Julio Cobos-, también está en la carrera y como es un dirigente de mucho territorio, se estaría imponiendo en la mediciones. A ellos, se suma el secretario de Obras Francisco Pancho Lopresti quien ha perdido terreno con el paso de los meses, pero sigue con intenciones de ser postulante. Las postulaciones de los tres han generado subgrupos dentro de la municipalidad, resquemores entre funcionarios y un peligro latente: que Orozco elija a alguien que no cuente con los consensos necesarios y que eso genere que para los comicios, no todos trabajen para el mismo objetivo.

En ese contexto, surge Bustos. Nadie puede asegurar si es “el candidato” para ordenar la tropa pero al menos es alguien avalado por Orozco que generaría cierto orden si finalmente el intendente se decide por él. Sus críticos dicen que no tiene el perfil político ni poder territorial necesario para ser el candidato. Quienes lo valoran, sostienen que a diferencia de los otros precandidatos, es muy respetado dentro del municipio y querido por los empleados sin distinción. “Tengo 50 años, empecé a militar en el radicalismo en 1989. He trabajado en esa época en el municipio y luego volví a la función pública en 2015 con Daniel. Me ocupo de todo lo vinculado a los recursos humanos”, aseveró Bustos a este diario. Él y su hermano son parte de Las Heras: el edil Martín Bustos es nada más y nada menos que el presidente del Concejo Deliberante.

“Me gustaría profundizar todo lo que ha hecho el intendente. Mantener el equilibrio financiero del municipio, profundizar la organización pública municipal y hacer un fuerte trabajo en equipo”, nombró como parte de sus propuestas. “Estamos en un contexto complicado nacional. Tenemos que asegurar inversiones para Las Heras como prioridad”, sumó siempre como parte de un discurso de “continuidad” de Orozco y evitó confrontar con el resto de los postulantes.

Guillermo Bustos, el nuevo pretendiente a la intendencia

En medio de esta disputa, hay otro dato a tener en cuenta: no sólo hay funcionarios municipales lanzados como candidatos por el radicalismo. Juan Manuel Filice, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, con una larga militancia en Las Heras de donde es oriundo, hace meses que recorre el departamento para ser candidato. Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi- quien responde a Cornejo- también suena para el cargo. Se estima que Orozco le pida al radicalismo ser él mismo quién elija a su sucesor sin intervenciones de otros dirigentes provinciales de peso.