Duro cruce entre reconocido economista y Domingo Cavallo por las medidas de Sergio Massa

El economista Diego Giacomini condenó las declaraciones del exministro de Economía Domingo Cavallo sobre las medidas del actual ocupante del cargo, Sergio Massa. La cuestión de la discusión descansa en la concepción de estabilización de la economía diferencial que mantienen ambos.

El exfuncionario de Carlos Menem señaló en una entrevista que "después de tres años de políticas económicas muy confusas e inconsistentes, los movimientos tácticos de Sergio Massa como ministro de Economía han logrado al menos estabilizar la tasa de inflación mensual en torno al 6% con una brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre cercana al 100%".

El director de Economía E^2 (Economía & Ética) tomó las declaraciones mencionadas y destacó: "La verdad es que está muy equivocado. La teoría es contundente con respecto a que esto no es un plan de estabilización. Y la realidad lo ilustra descarnadamente. Dejo abajo chat que lo niega. El futuro se reirá de esta frase".

El cuadro presentado por el economista Diego Giacomini.

Domingo Cavallo respondió: "De donde sacaste Diego que yo dije esto? Lee bien el reportaje que me hizo Fontevechia". Diego Giacomini ante ello insistió con lo siguiente: "Usted dijo esto de abajo: subrayo 'Sergio Massa' y frase 'ha logrado al menos estabilizar' para que vea que no invento nada. Si se arrepiente y cambia, lo felicito; xq la teoría y los datos me dan la razón a mi. Espero que sea genuino y no sea xq coquetea con JxC".

"Y le vuelvo a mostrar dos cosas: 1) el gráfico que muestra que no hay ninguna estabilización y 2) mi nota de hoy en @infobae que explica que con la dinámica de LELIQs y Pases; no puede haber ninguna estabilización; ni animarse a decir la palabra", agregó.

El exministro optó por señalar que lo que declaró no trata el concepto de estabilización macro: "Pero Diego, para vos estabilizar al menos la tasa de inflación mensual al 6% con una brecha cambiaria cercana al 100% es sinónimo de Estabilizar la economía? Si querés polemizar conmigo hacelo sobre cuestiones sustantivas, no sobre cuestiones semánticas".

"Ahora entiendo porque no han podido continuar asociados con Javier Milei. Te recomiendo que leas el libro “la historia de Mayta” de Vargas Llosas. Los libertarios y liberales tienen que evitar actuar en política como los trotskistas", sentenció el exfuncionario.

Pero Diego, para vos estabilizar al menos la tasa de inflación mensual al 6% con una brecha cambiaria cercana al 100% es sinónimo de Estabilizar la economía? Si querés polemizar conmigo hacelo sobre cuestiones sustantivas, no sobre cuestiones semánticas. https://t.co/yW2Ytup3tR — Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) February 6, 2023

Diego Giacomini reiteró con su análisis de la cuestión: "Mire Cavallo, poner la palabra 'estabilización' delante de '+6%' de inflación mensual es grosero error. Le digo más; lo único ético y alineado con los fundamentos monetarios es decir 'Sergio Massa agranda todos los problemas e hipoteca el futuro monetario como nadie'. Sds".

"Lo grave de todo esto, es que Domingo Cavallo dice blanco y miente, persiguiendo alguna razón que no conocemos. Pero es mentira, y al serlo es Inmoral. Después se desdice y dice negro, persiguiendo alguna otra razón. O sea, nada es transparente y genuino. Es política en el fondo", continuó expresando.

El consultor económico y financiero sentenció: "Soy Trotsko para Cavallo porque demuestro con sólida teoría monetaria que no hay plan de estabilización y que no puede haber estabilización con 6% de inflación mensual. Y él miente y se equivoca diciendo que sí lo hay con 6%; pero Cavallo la juega de razonable: PAYASESCO".