De Marchi se metió en la interna del PRO y dijo quién tiene que ser el candidato a presidente en 2023

El diputado nacional del PRO, Omar de Marchi, fue contundente al criticar al Gobierno nacional y sostuvo que "el país no resiste cuatro años más de Gobierno kirchnerista" al asegurar que trabaja para que el próximo presidente sea Rodríguez Larreta.

"Yo trabajo firmemente para que Horacio Rodríguez Larreta sea el próximo presidente de la Nación. Argentina no resiste más populismo. Tiene que haber un plan con ejes centrales que tienen que ver con la posición de Argentina en el mundo, la política previsional, la política tributaria y demás", aseveró el legislador nacional.

"No hay dos formas de conducir al país para el tiempo que viene. Hay que implementar en el tiempo justo las medidas adecuadas. Es necesario el consenso, no hay otra forma, hay que sentarse con todos. No hacerlo en el atril que tanto criticamos y no es el camino que tenemos que tomar", dijo De Marchi en LN+.

Al opinar sobre el rol de Mauricio Macri y un acuerdo con el expresidente, sostuvo: "Ha sido un gran presidente al que arrancó un proceso de transformación, pero luego el populismo frenó ese proceso. Alberto decía que iba a llenar la heladera y ponía a Argentina de pie. Y eso fue mentira. Lo que tiene que venir es un tiempo de sensatez".

Y agregó: "El aporte de Mauricio, quien dijo que no será candidato, va a ser central en este próximo tiempo. Quien mejor interpreta y suma esas voluntades para la Argentina es Horacio Rodríguez Larreta".