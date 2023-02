Ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández: se busca candidato en la Casa Rosada

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró hoy que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son candidatos para las elecciones de este año, y evaluó que "políticamente hay una proscripción" a la exmandataria.

"Hoy ni Alberto ni Cristina son candidatos, no podemos discutir una interna que no existe. El escenario no es ese", sostuvo Gabriela Cerruti, en declaraciones a la radio online Futurock.

La Portavoz remarcó además que "políticamente hay una proscripción a Cristina y esto lo sabemos y lo reconocemos todos y todas", y se refirió a la condena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que recibió en el juicio de la denominada causa Vialidad.

"Cristina planteó ella que no va a ser candidata. Técnicamente, falta una confirmación de la condena. Pero sí hay una sentencia y una inhabilitación para hacer política. Todo está en manos de los mismos jueces y la Corte que viene persiguiendo a Cristina", advirtió. Asimismo, aseguró que la exhibición de afiches que se refieren a una eventual reelección de Alberto Fernández "no tiene el aval del Presidente".

"El Presidente va a tomar la decisión en el momento que tenga que tomarla. Ahora, está trabajando para que el espacio se ordene y tengamos el mejor candidato o la mejor candidata, que puede ser él o cualquier otro. No puede haber prescripciones internas", subrayó.

En sintonía, planteó que Cristina Fernández de Kirchner "es una líder natural y una estratega que va a definir lo que ella quiera hacer". "Todo el mundo que quiere convencerla o decirle a Cristina lo que tiene que hacer no conoce la personalidad de Cristina", insistió la portavoz.

Cerruti, en ese plano, expresó también que "ningún espacio tiene derecho de veto y de eso se trata las internas. Puede haber todos los candidatos que puede haber".

Acerca de la nueva etapa de la Mesa del Frente de Todos (FdT), creada para definir la "estrategia electoral" y cuya primera reunión se realizó días atrás en la sede nacional del PJ, en la ciudad de Buenos Aires, indicó que "se sigue" trabajando y habrá una "próximo encuentro del Presidente con el resto de los partidos, los que no participaron".

"Se sigue conversando, se viene por delante un año electoral para llegar lo más fuerte posible para que no vuelva la derecha, ese es el objetivo", puntualizó Cerruti.