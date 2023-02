Patricia Bullrich pone toda la carne en el asador para ganar la provincia de Buenos Aires

Patricia Bullrich ordenó su estrategia nacional designando como jefe de campaña a Juan Pablo Arenaza y sumando a Hernán Lombardi, quien fuera el encargado del armado y del “agite” de la campaña del “Sí se puede” de Mauricio Macri para revertir el cachetazo post PASO del 2019.

En tanto, en provincia de Buenos Aires, donde “se librará la madre de todas las batallas”, la responsabilidad de la campaña y el armado territorial recayó sobre el legislador nacional bonaerense y exviceministro del Interior de la Nación, Sebastián García De Luca -referente de Emilio Monzó-, quien ya venía trabajando en el armado del interior del país para Bullrich.

MDZ habló con García De Luca sobre la intensificación y el efecto que tiene en la campaña la indefinición de Macri; de cómo elegirán al candidato para disputar la interna por la Gobernación, del pedido de los intendentes PRO de ir con la “V”, si van a presentar candidatos en los municipios gobernados por Juntos por el Cambio; y el papel del radicalismo.

“Lo primero que buscamos es la consolidación de candidatos a intendentes por toda la provincia, tener una organización de campaña y una fiscalización acorde al desafío presidencial que queremos. Vamos a profundizar la presencia de Patricia en la provincia, sobre todo en el conurbano. Hace unos días, con Patricia estuvimos en José C Paz y San Miguel acompañados por Joaquín De La Torre. A mitad de esta semana vamos a recorrer Lanús con Néstor Grindetti y los primeros días de marzo vamos a ir con Javier Iguacel a Expo Agro", explicó.

El jefe de campaña bonaerense aseguró que la idea es trabajar sobre los distintos perfiles de los tres candidatos a gobernador, “hasta tanto se avance a una definición". "Nuestra estrategia es explotar sus virtudes individuales. Por ejemplo, con Grindetti en Lanús vamos a ir a Monte Chingolo a una actividad que tiene que ver con seguridad, lo mismo hicimos hace unos días con De La Torre en materia de desarrollo social y lo vamos a hacer con Iguacel en Expo Agro”.

En cuanto a cómo se va a definir quién será el candidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich, García de Luca reconoció que la decisión va a ser de la presidente del PRO. “Es un tema que va a llevar su tiempo, no es una resolución inmediata. La decisión va a ser sólo de Patricia, en base a los criterios que considere ella, pero te aseguro que le da mucha importancia y valor a los tres”. Luego, añadió: “Hoy esa discusión no es prioritaria. Repito, va ser una decisión de ella, todos se sienten parte de este desafío electoral y obviamente del proyecto de Gobierno”.

“La posibilidad de gobernar la provincia es muy cierta y necesaria para hacer las transformaciones nacionales, por eso a la estrategia política la complementamos con un fuerte desarrollo que se viene realizando de equipos de Gobierno en cada área. Ahí trabaja Alberto Foreight y los equipos de los candidatos que ya conocen la realidad porque gestionan diariamente en sus distritos”, afirmó García de Luca.

Sobre la cercanía de Ritondo al espacio, el jefe de campaña de Bullrich dijo: “Le tengo mucho respeto y aprecio a Cristian, y a muchos dirigentes que están junto a él. Cuando le preguntan a quién elige entre Patricia y Larreta siempre se juega por Patricia. Pero hoy viene trabajando en el esquema de María Eugenia Vidal”.

En cuanto al radicalismo, García de Luca manifestó la consideración hacia el centenario partido: “Tenemos un enorme respeto por el radicalismo, por sus dirigentes provinciales y sus intendentes. Y queremos dejar en claro que somos Juntos por el Cambio. Ojalá podamos confluir en una propuesta de Gobierno y por ende electoral. A nivel nacional y provincial”.

Por otra parte, se refirió al pedido de algunos intendentes del PRO de ir con en el esquema de “V” en las boletas para no tener internas en sus municipios. “Nosotros vamos a construir candidaturas que defiendan el proyecto presidencial de Patricia Bullrich. Se que hay una discusión dentro el PRO, pero el propio Macri deja en claro en el tuit que le escribe a Horacio que la competencia construye para arriba. Fue algo que quedó demostrado en las elecciones del 2021 que fortalecieron a Juntos por el Cambio y permitieron ganar distritos que antes se cerraban a la competencia”.

“Si es para trabajar la candidatura de Patricia, los esperamos con los brazos abiertos. Si no, competiremos en una primaria, con el respeto de pertenecer a Juntos por el Cambio y sumar al conjunto”, sentenció el legislador nacional y jefe de la campaña bonaerense de Bullrich.

“La relación entre Mauricio y Patricia está en su mejor momento”

García De Luca afirmó que no cree que la indefinición de Mauricio Macri perjudique a Patricia Bullrich, “Mauricio todavía no definió que es lo que va a hacer. Lo que sí está claro es que la relación entre ellos está en un muy buen momento. Hay un vínculo muy sano, se entienden naturalmente en las cosas que hay que hacer para la Argentina. Entre Mauricio y Patricia no hay tensión, hay confianza. Él sabe que Patricia siempre lo respetó, que ella tiene sus principios y su forma de conducir; pero que comparten los desafíos”.

Finalmente, sobre la relación entre la líder del PRO y el expresidente, García de Luca dijo: “Mauricio sabe que Patricia va ser leal en lo que hay que hacer para la Argentina. Cuando se juntan charlan estas cosas que fluyen naturalmente porque aun con sus matices y liderazgos, los dos están de acuerdo en lo macro a realizar”.