El particular análisis de un soldado de Patricia Bullrich sobre el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta

El senador provincial de Juntos por el Cambio Joaquín de la Torre se refirió al lanzamiento oficial de Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente al señalar que "es un error" haberse grabado el spot en el kilómetro 0 de la Ruta 40, e indicó que en su lugar él se habría en el kilómetro 41 porque si la oposición "tiene alguna posibilidad de volver" al Gobierno es porque en las elecciones generales del 2019 se obtuvo un 41% de los votos.

En este sentido, consideró que la puesta en escena del kilómetro cero que montó el jefe de Gobierno porteño en la provincia de Santa Cruz es "una falta de respeto a los que estuvieron en el gobierno anterior, sobre todo a Mauricio (Macri) que es el fundador del PRO".

"Es un error haber dicho que largaba en el km cero. Si Juntos tiene alguna posibilidad de volver al Gobierno, la tiene porque en aquella remontada entre las PASO y la general del 2019 Mauricio (Macri), (Miguel Ángel) Pichetto y Patricia (Bullrich) dejaron al Gobierno en el 41%", aseguró el referente de Peronismo Republicano.

"Lo que yo hubiera hecho era haber ido al km 41 y decir ´Acá nos quedamos y desde acá tenemos que ir para adelante´", sostuvo De la Torre.

El exintendente de San Miguel atribuyó la elección de Rodríguez Larreta vinculada al kilómetro cero a la "soberbia" de los políticos vinculada a "un ánimo fundacional".

"Me parece que todos los políticos siempre tenemos un ánimo fundacional que es parte de nuestra soberbia. Juntos tiene alguna posibilidad de volver porque sacó el 41 en las generales del 2019. Esa remontada dejó a Juntos en un piso y con la posibilidad de volver", insistió.

Y evaluó que la coalición opositora no se desintegró tras la derrota de ese año justamente porque al haber obtenido un 41% de los votos quedó la sensación de que era posible recuperar el poder el 2023.

"Horacio tiene todo el derecho del mundo hacer lo que quiere pero decir que arranca en el km 0 es una falta de respeto a los que estuvieron en el gobierno anterior, sobre todo a Mauricio que es el fundador del PRO", expresó.

Sobre la candidatura de Rodríguez Larreta, De la Torre señaló que está "en todo su derecho" y que será la gente la que "evaluará en las interna si está más de acuerdo con la mirada de Horacio o más de acuerdo con la mirada nuestra que los que acompañamos a Patricia (Bullrich)".

Sin embargo, cuestionó al alcalde porteño por su discurso "antigrieta" con críticas veladas hacia quienes dentro de Juntos por el Cambio presuntamente alimentan esa polarización.

"Marcar de estafadores a aquellos que supuestamente están a favor de una grieta, ya es generar una grieta", opinó.

"Él tiene todo el derecho del mundo a fijar sus posiciones. Me parece bárbaro que Horacio plantee sus miradas y será la gente que en agosto decida cual va a ser el tono del representante de Juntos para el Gobierno que viene", manifestó.

De hecho, De la Torre remarcó que "no es un problema" que hayan varios candidatos en Juntos por el Cambio.

"El Frente de Todos tuvo un solo candidato y lo eligieron a dedo. Se juntaron para gana runa elección y lo que terminó pasando es que se pelearon después. Prefiero que la discusión sea previa, que sea la gente la que decida en agosto y que después los que pierdan acompañen a los que ganen", reflexionó.

En otro orden, valoró el trabajo que está desempeñando Mauricio Macri para "ordenar el mensaje" del PRO y de Juntos por el Cambio, y evitó pronunciarse acerca de si debería o no ser candidato presidencial.

"Macri dice que no le gusta ni que lo bajen ni que lo suban. Macri está ayudando a ordenar Juntos, a ordenar el mensaje de Juntos y del PRO y en esa tarea es el mejor. Si él después toma al decisión de ser o no ser está en todo su derecho y yo no tengo ningún apuro en que él tenga que apurar su decisión, como sí tienen otros dirigentes de Juntos", dijo el senador provincial opositor.