El incómodo documental que contará lo que omite la película “Argentina, 1985”

La fuerte repercusión y los premios logrados por la película “Argentina, 1985”, ternada para el Oscar, ha generado que el escritor y periodista José D´Angelo, autor de “Mentirás tus muertos” y “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, haya decidido producir un documental que contará todo lo que omite en el contexto histórico el film de Santiago Mitre. Se va a presentar en el mes de julio con la idea de demostrar con el testimonio de muchos de los protagonistas que “Blancanieves no era tan buena”, según comentó a MDZ.

“Hay que contar un poco más de historia, sino no tiene contexto”, explica D'Angelo sobre la necesidad de contar la historia completa. “Argentina 1985 es una película que está muy bien hecha, hay que sostener por más de una hora y veinte un tema tan árido y las actuaciones son muy buenas”, agrega. Al mismo tiempo plantea que “cada vez que la veo me convenzo de la necesidad de mostrarle a la gente joven que no vivió la época el contexto porque el film intenta ponerle un fin a ese ciclo”.

“Argentina 1985 muestra el juicio a las Juntas por su acción al combate a las guerrillas, ya la vi dos veces, pero me llevé un par de sorpresas esta semana cuando volví a analizarla, el cine estaba lleno, pese a que hace tres meses que se estrenó, y tener una sala colmada es muy significativo, ¿no?”, explica el periodista y escritor. “Otro dato muy interesante es que la financiación es de Amazon, uno de los grandes jugadores a nivel global. No se entiende bien por qué decide financiar a un tanque cultural como este film y en este momento”, añade.

“Otro dato que llama la atención y que no le hace bien a la película es que en el alegato que interpreta Ricardo Darín, representando al fiscal Julio Strassera, utiliza el término genocidio al que nunca recurrió el investigador del accionar de los militares. En los ocho minutos que dura el alegato real nunca aparece esa palabra. ¿Por qué causa el guionista y el director deciden poner el termino genocidio falseando la verdad histórica?", sostiene D´Angelo.

“Una lástima porque desvirtúa a la película que es muy buena, pero le falta contexto, por ejemplo, omite otra cosa. Por lo mismo que están juzgando a las Juntas, es decir los excesos y violaciones a los derechos humano en la represión a las guerrillas, no dice ninguna palabra sobre el peronismo en la misma acción, como si las violaciones a los derechos humanos sólo las hubieran cometido los militares. No dicen nada, terminan avalando el relato que se viene instalando desde los ochenta”, agrega.

“Por eso, mi idea es no cerrar el debate y darle más material a los jóvenes y los no tanto. Estoy produciendo para julio el documental 'Argentina 1975, todo lo que nunca te contaron'. Quiero mostrar que Caperucita no era tan buena con testimonios de los protagonistas”, anticipa D´Angelo. El objetivo es contextualizar esa década “contando el accionar guerrillero, los indultos del gobierno de Héctor J. Campora y como los beneficiados por esa medida del Poder Ejecutivo volvieron a combatir en pleno gobierno democrático”. La gran duda es si la presentación de este documental tiene una cobertura periodística equilibrada o se intentarán esconderlo.

D´Angelo fue teniendo notoriedad y repercusión con sus libros explosivos y políticamente incorrectos. “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, con prólogo de Juan Bautista Yofre, refuta el mito de los 30.000 desaparecidos y desbarata el relato oficial sobre los años setenta. Además, indaga en historias de supuestas víctimas de la última dictadura militar y la falta de transparencia en el pago de indemnizaciones.