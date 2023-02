Máximo Kirchner no se banca la jugada de Alberto Fernández y lo cruzó por sus intenciones de ir por la reelección

El diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, volvió a escena luego de su sorpresiva aparición en la Mesa Política que el espacio político celebró la semana pasada en la sede del PJ Nacional. Cuando todo parecía estar en calma, el líder de La Cámpora volvió a cargar contra Alberto Fernández y las ganas del presidente de ir por la reelección.

El hijo de la vicepresidenta dijo presente en un acto en Río Gallegos, donde fue la presentación del libro sobre Eva Perón, mandando un fuerte mensaje para la interna del oficialismo: "Peronistas hay muchos, yo quiero que gobierne un buen peronista o una buena peronista", dijo y agregó: "Los compañeros que no son conscientes de sus limitaciones no pueden superarlas jamás", en clara alusión al presidente.

"Eva no arremetía con los ojos cerrados, sabía muy bien, organizaba, trabajaba, militaba, se preparaba. Era consciente de sus limitaciones para poder superarlas. Las personas, compañeros que estén donde estén, que no son conscientes de sus limitaciones no pueden superarlas jamás", siguió.

"La mejor manera de superar la limitante que tengamos, de aquello que nos falte saber o hacer, es saber que tenemos falencias, es entenderse como personas que pueden ser mejores. Eso en Eva se veía desde lejos", sumó el diputado en el Comando Provincial Néstor Kirchner.

"No son menores las cosas que suceden a lo largo de nuestra historia y cómo intervienen en el presente que tenemos. Una vieja discusión en la Argentina, que nunca termina de saldarse y definirse, porque precisamente uno puede decir que el problema es el antiperonismo y van a decir: 'Quieren que gobierne siempre el peronismo'", aclaró en otro de los pasajes de su discurso.