Larreta, en tono electoral: respondió críticas y habló de posibles compañeros de fórmula

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó su precandidatura a presidente y despertó una ola de declaraciones a favor y en contra. "Tibio", le dijeron. De hecho, una de las que se sumó a estos cuestionamientos -a través de sus redes sociales- es su contrincante Patricia Bullrich.

Al ser consultado al respecto, el funcionario plantó postura y dijo en LN+ que "la grieta es una estafa". Y continuó sus argumentos diciendo: "Los que la impulsan saben que con la grieta vamos al fracaso. Nadie puede negar la historia. Llevamos 80 años de pelearnos unos con otros. Los primeros 40, a los tiros; los últimos, donde cada uno que llegó empezó de vuelta (...) No va. Por eso insisto en que intentemos algo distinto. Si seguimos por este camino, el resultado va a ser el mismo”.

“Muchos me dicen: ‘Sos un ingenuo, no es fácil’. Obvio que no es fácil. Si lo fuera, ya lo hubiéramos hecho y no estaríamos en la decadencia en la que estamos. Terminar con las divisiones no es que pensemos todos lo mismo. Lo que no se puede plantear es la política es: ‘amigo o si no, hay que matarlo’”, enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, le consultaron por su contrincante y si podría en algún momento ponerse de acuerdo con ella. A lo que respondió: “Primero, creo que la firmeza que vale no es la de ver quién grita más fuerte en una tribuna, sino la de resolver los problemas de la gente. Lo que vale es cuando yo me planto para que no cierren las escuelas, o peleo contra las mafias y la inseguridad en la Capital. Esa es la firmeza que vale".

"Yo gobierno con el kirchnerismo y el Gobierno nacional enfrente. Pero por supuesto que dialogo con Patricia Bullrich”, indicó.

¿Quiénes serían posibles compañeros de fórmula?

Respecto a quién podrían acompañarlo en la fórmula, el mandatario porteño sostuvo que no tiene apuro en elegirlo. Sin embargo, dejó en claro dos cosas: que no serían otros precandidatos y que no descarta aliarse con algún radical.

“No estaría con ninguno de los principales referentes de JxC. Sería un disparate. Podría ser radical. Creo en la pluralidad y la amplitud, pero hoy sería prematuro.", concluyó.