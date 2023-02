La reacción de la UCR tras la ruptura de Difonso y un desafiante anuncio

La decisión de Unión Popular de abandonar el frente Cambia Mendoza generó un cimbronazo político para el oficialismo provincial por la pérdida de un aliado a las puertas de un nuevo proceso electoral en la provincia. No obstante, desde la UCR señalaron que la ruptura del espacio liderado por el diputado provicial Jorge Difonso era un hecho “preanunciado” y lo atribuyeron a la cercanía política del sancarlino con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Asimismo, desde el radicalismo anticiparon que presentarán al menos dos precandidatos propios para competir electoralmente en la comuna del Valle de Uco.

Ayer, Jorge Difonso y su partido Unión Popular formalizaron que no serán más parte de la alianza liderada por el radicalismo y que analizarán la integración de un nuevo frente electoral de cara a las elecciones municipales desdobladas y posteriores elecciones provinciales y nacionales de este año en Mendoza.

El presidente de la UCR provincial, Tadeo García Zalazar, manifestó este jueves que la salida de Unión Popular “era algo que ya estaba un poco preanunciado. Desde el mes de diciembre nosotros venimos haciendo reuniones del frente y el espacio político que encabeza Jorge Difonso no había participado de esas reuniones. Decían que iban a tomar una decisión final, se veía venir y han blanqueado cuál es la intención de ir hacia otro espacio”.

El intendente de Godoy Cruz relacionó la decisión al vínculo político que tiene desde hace años Difonso con el Frente Renovador de Massa. “Creo que claramente tiene una limitación en cuanto a sus referencias nacionales que hoy pasan más por Massa y eso seguramente va a limitar las posibilidades de qué tipo de frente pueden conformar ya sea a nivel provincial o nivel local”, indicó.

“Las posturas que ha venido teniendo Difonso en la Legislatura no condicen mucho con el espíritu de la gestión provincial. Nosotros respetamos las diferencias pero hay que tener coincidencias. Y hay que tener coincidencias en un proyecto nacional, que en el caso nuestro es Juntos por el Cambio y no sería el caso de Unión Popular”, manifestó García Zalazar.

Por otro lado, el dirigente radical aseguró que esta ruptura no afecta políticamente a Cambia Mendoza. “Solo en San Carlos claramente va a haber una competencia electoral distinta. Nosotros estimábamos que adentro del frente hay más posibilidad de competirle al kirchernismo y al populismo. Así que, excepto en San Carlos, en el resto de la provincia creemos que no afecta”, señaló.

En este sentido, aseguró que el radicalismo tiene aspirantes a la intendencia de la comuna del Valle de Uco y que afirmó que “adentro del frente van a haber por lo menos dos precandidatos en las elecciones de San Carlos”.

“Nosotros tenemos dos o tres candidatos que son del frente Cambia Mendoza. Entre ellos radicales y estamos en charlas con distintos espacios, inclusive espacios departamentales que en su momento habían apoyado a Unión Popular y que no están de acuerdo con su salida del frente”, aseguró el jefe comunal godoycruceño.

Esta no es la primera ruptura en Cambia Mendoza ya que se suma a las anteriores salidas del Partido Demócrata (PD), la Coalición Cívica, el Movimiento Popular Malargüino y está latente la posibilidad de que el PRO liderado por Omar De Marchi también abandone la alianza.

“Hay muchos partidos que han integrado el frente y se han ido, otros que están por volver. Vamos a ir transitando eso que es parte de la pluraridad de Cambia Mendoza”, señaló García Zalazar.

En tanto, reconoció que “hay que repensar esquemas de gestión del frente para futuro”. No obstante, resaltó que “son tensiones propias de un frente que gestiona, gobierna y es parte de las preferencias de la gente. Si no se discutiera poder no tendríamos ninguna tensión ni en el frente ni electoral”.

“El único frente en la provincia en 40 años de democracia que ha pasado cinco elecciones en la provincia. No hay ningún otro frente en la historia que haya durado tanto, obviamente con sus matices, con partidos que pueden ir o volver, pero con una columna vertebral que marca el radicalismo que territorialmente tiene la mayor cantidad de municipios y que gobierna la provincia. La idea es seguir con esta impronta, atender estas cuestiones que hemos tenido en el camino y ver cómo se fortalece en una futura gestión”, consideró.

En cuanto a la crisis con el PRO, el presidente radical sostuvo que “hay que separar lo institucional del liderazgo de Omar De Marchi. El PRO institucionalmente va a estar en Cambia Mendoza. Vamos a esperar a ver qué surge de la asamblea que ha convocado el PRO provincial con un temario para integrarse al frente para algunas elecciones departamentales. Una vez que esté esa decisión veremos cuál es el accionar. Hay claramente un llamado de atención del PRO nacional para que el sello partidario permanezca en Cambia Mendoza”.