Horacio Rodríguez Larreta: "Yo me banco gobernar con el kirchnerismo en frente"

El precandidato a presidente y actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está totalmente lanzado en campaña. Este jueves se acercó al partido de Tres de Febrero y brindó una conferencia de prensa.

"Mi decisión de ser candidato no cambia por la presencia de otros candidatos, sea Macri o sea otra persona", dijo Horacio Rodríguez Larreta y agregó: "Yo gobierno la Ciudad con el kirchnerismo enfrente en el Gobierno nacional y me la banco".

EN VIVO | Ser protagonista y liderar una generación. https://t.co/jewuddyihN — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

"No veo posibilidad de ponerme de acuerdo y lograr algo con el kirchnerismo. No hay posibilidad de acuerdo con un gobierno que liberó a los presos, cerró las escuelas y solo es socio de Venezuela y Cuba", disparó.

Y agregó: "Vamos a dar una lucha a muerte contra el crimen, las mafias y contra el narco. Vamos a llevar a las Fuerzas Armadas a las fronteras, con eso liberamos a los gendarmes para que puedan enfocarse en las zonas calientes del narco, por ejemplo en Rosario. Vamos a formar, tomando a los mejores hombres y mujeres de las fuerzas, un grupo de elite, una suerte de FBI argentino, con las mejores herramientas para combatir el crimen".

"Si no terminamos con las divisiones y las peleas, no vamos a salir del pozo. No va más eso de la grieta", siguió.

"La grieta es un invento de la política para generar odio y conseguir más votos. La historia es clarísima: se puede ganar una elección con la grieta, pero no se puede gobernar. Si seguimos con los agravios, los insultos y el odio no vamos ni para atrás ni para adelante. O terminamos con las peleas, o la Argentina va a seguir dando vuelta en la frustración y el fracaso", expresó en la rueda de prensa.

A lo que sumó que "Mauricio Macri es uno de los responsables de que sea la primera vez, desde la vuelta de la democracia, que con el peronismo en el Gobierno, la oposición se mantuvo unida. Gracias a esa unidad es que el Gobierno no se puede llevar puesta a la Corte. Y Mauricio Macri es uno de los dirigentes que es parte de eso. Todos los de la mesa de Juntos por el Cambio estamos trabajados alineados".