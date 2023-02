Horacio Rodríguez Larreta redobla la apuesta con un disruptivo mensaje contra los "halcones" del PRO

La campaña entre los candidatos del PRO Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta será en favor o en contra de la grieta. Al discurso disruptivo de la "halcona", que dijo que no dialogaría jamás con un puñado de dirigentes políticos del actual oficialismo, el jefe de Gobierno porteño le respondió pidiéndole a todos los que este jueves lo escucharon en Tres de Febrero que “el próximo fin de semana inviten a aquellos que hace mucho tiempo no ven por culpa de la grieta”.

Provocador, hasta confiado en su postura en post del diálogo, pero “no del acuerdismo”, Rodríguez Larreta le pidió a una centena de empresarios y vecinos, especialmente invitados por el intendente Diego Valenzuela, que “este fin de semana se vuelvan a juntar con aquellos con los que se dejaron de ver por culpa de la grieta. Háganlo, verán que bien se siente, trabajemos todos en favor del diálogo y dejemos de agraviarnos a través de las redes sociales”, agregó.

En su primera aparición pública, el alcalde, y ahora precandidato presidencial del PRO, eligió Tres de Febrero para hablarle a los medios y dar algunas respuestas ante el recalentamiento interno que vive su partido. Casi mientras él hablaba con la gente, Mauricio Macri le mandó un mensaje en Instagram felicitándolo por su lanzamiento, aunque con menos elogios personales de los que el miércoles le dedicó a María Eugenia Vidal.

Consultado por MDZ al respecto, Larreta agradeció el gesto del expresidente, con quien siempre dijo que habla casi todos los días. Y ante la repregunta de este medio sobre si no creía que Macri debía ayudar a bajar las tensiones dentro del espacio que él creó, el jefe de Gobierno dijo que “no está fomentando ninguna pelea, sino una sana competencia”.

Por ahora, esa “sana competencia” no se nota. Y todos los ahí presentes, entre ellos Diego Santilli y el local Valenzuela, también lo saben. En estricto off, uno de los referentes cercanos a Patricia Bullrich también reconoció lo mismo. “Todavía no pudimos establecer una cancha clara donde jugar”, dijo. “No. No se pusieron de acuerdo ni siquiera en el deporte”, se escuchó del otro lado del celular.

Con respecto del expresidente, quien este jueves se sacó una nueva foto con Néstor Grindetti, los dirigentes territoriales y los intendentes no escuchan agravios personales con respecto del alcalde, aunque nítidamente no lo apoya como sí lo hace con Patricia Bullrich, a quien le “donó” su jefe de campaña, Hernán Lombardi, y a María Eugenia Vidal, la más débil de los tres hipotéticos candidatos.

Sin embargo, quienes hablan en off con Mauricio Macri reconocen que a cada uno le marca fortalezas y debilidades por igual. “Al final, el único perfecto es él”, se jacta uno de sus habituales interlocutores.

Lo que sí reconocieron tres dirigentes a MDZ es que empezó a mirar con mayor interés el desarrollo de la provincia de Buenos Aires y volvió a reconocer que hay que “hacer valer la victoria de hace dos años”, induciendo que no tiene mayores reparos para que Diego Santilli sea candidato, aunque él se saque fotos y participe de actos y encuentros con Cristian Ritondo, Grindetti, Joaquín De la Torre y Javier Iguacel.

En la mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires, que se juntó este jueves en La Plata, no hubo tampoco mayores avances sobre cómo organizar la interna en las PASO. Los intendentes insisten en evitar la competencia con otros candidatos de su misma fuerza en los municipios, pero eso es vetado de raíz por Bullrich, quien reconoce que en la mayoría de los municipios las estructuras locales y los principales candidatos están trabajando con Rodríguez Larreta.

En una encuesta que difundió este jueves Jorge Giacobbe y Asociados ya se marca una diferencia concreta en favor de la exministra de Seguridad sobre Larreta. “Todos reinstalan el fenómeno de Carlos Menem contra Antonio Cafiero”, le recordó un analista que leyó el informe a MDZ.

En 1988, Cafiero era gobernador bonaerense y Menem, de La Rioja. El primero tenía toda la estructura y era el apoyado por la plana mayor del entonces círculo rojo. Menem, con el apoyo de los “desarrapados” del peronismo, le terminó ganando la elección. “Es cierto, la historia se repite. Primero como tragedia y después como farsa. ¿Estamos en condiciones de pasar por eso?”, se preguntó un larretista que también lo critica y mucho al alcalde porteño.