La desafiante comparación entre Cristina Fernández de Kirchner y Lionel Messi que realizó un diputado ultra K

En un sector importante del cristinismo camporista no entienden cómo todos los análisis periodísticos, y varios de los que siguen realizándose en el seno del Frente de Todos, no analizan algo que “va a pasar. Cristina Fernández de Kirchner será candidata presidencial”, tal cual confió Adrián Grana, diputado provincial de la Agrupación Lealtad y uno de los permanentes participantes de los encuentros en los que el kirchnerismo duro discute con Máximo Kirchner esta posibilidad.

En la mayoría de los lugares donde se analiza el futuro electoral de la vicepresidenta de la Nación se presume que ella será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, y que desde ahí ordenará la disputa interna, que la tendrá a ella como decisora final entre las diferentes opciones presidenciales que tendrá el oficialismo.

Sin embargo, para Grana, que habla en nombre propio, pero suele trabajar en equipo y organizadamente con Andrés “El Cuervo” Larroque y el propio Máximo Kirchner, no es así. “Hace muchos meses yo te planteaba que la mejor línea de trabajo y la persona que mejor expresa al Frente de Todos es Cristina Fernández de Kirchner”.

Adrián Grana

“Ella representa el recuerdo de los días más felices de las últimas décadas, donde el salario le ganó a la inflación, en la que los trabajadores tenían el 54% de la renta bruta del país y había crecimiento con trabajo”, empezó su explicación el legislador provincial.

“Después de varios meses y años de hostigamiento mediático, persecución judicial, intento de asesinato y proscripción no hay nadie que dude de que ella es la gran electora nacional, la que más mide en todas las encuestas”, agregó.

Grana había sido uno de los participantes del encuentro de intendentes, legisladores y funcionarios kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, en Ensenada, donde se decidió la metodología que se iba a seguir para “terminar con la prescripción” de Cristina y se lo apuró a su hijo para ir para ir en esa dirección. Él aún insiste en que no cree que su madre revea su decisión de no participar en ninguna campaña más, ni presidencial, ni legislativa.

-Me queda claro que no quieren repetir la experiencia de un candidato “formal” como lo fue Alberto Fernández y que la mayoría de ustedes no cree que Sergio Massa los pueda representar…

-Los líderes no se inventan, no nacen de un repollo, no son productos del marketing o el coaching. Se procesan con el tiempo, la gente los adopta y se terminan de cocinar a fuego lento. Si no entendemos eso en la política argentina, todo el cristal con el que se mira el escenario político, terminará mal.

-Ok, lo tomo. Pero ¿vos crees que Cristina será candidata luego de que ella dijera que no lo será, que no va a poner en riesgo al peronismo de que lo acusen de que lleva a una dirigente procesada y condenada?

-El peronismo le va a decir a Cristina que se quede tranquila, que nosotros bancamos esa cuenta.

-No dijeron eso… ustedes quieren creerlo

-Nooo… Cristina será candidata porque sería lo mismo de haber querido ir al mundial de Qatar sin Messi. Esto no sucederá a pesar de lo que pidan los medios y algunos señores del PRO. Y es esa mesa política que se armó el jueves pasado la que discutirá las políticas de Estado, no solo la comisión para trabajar por la candidatura de Cristina.