La Corte redobló la apuesta ante la embestida K

Tal vez, el partido político gobernante pensó que, teniendo acciones de ataque a la Corte Suprema, ésta se iba a quedar de brazos cruzados, renunciando así de hecho a sus deberes de custodia de la Constitución y de los valores republicanos. Pues no, el 16 de febrero del presente ha sacado una acordada 2/2023, como su número lo indica la segunda en lo que va del año, y trató sobre la toma de juramento de uno de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Se trata del senador Claudio Martín Doñate, al cual se le ha rechazado la pretendida intención de asumir un lugar en el Consejo de la Magistratura. La acordada en solo cuatro páginas ha determinado que era inconducente y “que sin perjuicio del distinto carácter y alcance de las funciones administrativas y jurisdiccionales que ejerce esta Corte, mal podría ella, en ejercicio de su competencia administrativa, disponer que el señor presidente del tribunal tome juramento al senador Doñate en representación de la segunda minoría de la Honorable Cámara de Senadores, por cuanto ello implicaría convalidar los efectos de una minoría que fue declarada inoponible en una sentencia dictada en el ámbito de su competencia jurisdiccional”.

En pocas palabras, dice que no le queda otro camino más que el rechazo del pedido de toma de juramento del senador, ya que sus propias palabras en fallo anterior se había manifestado en igual manera rechazando el pedido de ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura ya que ese espacio le correspondía a los representantes de la segunda minoría y que como hizo el bloque Frente de Todos de mala fe torciendo el espíritu de la ley partió dicho bloque mayoritario para así tratar de tener un integrante más en el Consejo de la Magistratura. Lo que es claro que es un fraude a la ley y a su espíritu.

Es obvio, que así como en la causa “Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986” ha fundado que esa maniobra de partición del bloque mayoritario era de mala fe y por lo tanto inconstitucional. Más aún, que no habiendo tenido desde esa época nuevas elecciones en donde modifique la composición de dicha cámara, la

partición o la alteración continua de los bloques según convenga a la necesidad política partidaria del momento no era jugar con reglas sanas o de buena fe.

La Corte por sus propias palabras tiene la obligación de hacer custodia de la Constitución y no puede borrar con el codo lo que ha escrito de manera derecha con la mano. Ante el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema se sabe de antemano que no contaría el oficialismo con los votos necesarios para poder hacer la acusación. Al momento solo se encuentra en la comisión de juicio político de la Honorable Cámara de Diputados, quienes establecieron que llamarán a testigos y que de negarse a comparecer los harán ir con la fuerza pública.

La pregunta es: ¿dicha comisión tiene las facultades constitucionales de obligar a ir a un ciudadano a testificar? ¿No se corre el riesgo de caer en un macartismo?. ¿En una cacería de brujas? A mi parecer sí. El riesgo es enorme y la probabilidad de violaciones a derechos constitucionales también. Máxime que la viabilidad de aprobación a juicio político por la cámara baja es de poquísima chance. Es más el ruido que se va a hacer que los resultados que se van a obtener. Siendo ese el pronóstico la pregunta sigue vigente, ¿es necesario hacer esa cacería de brujas? Pero más allá de todo eso, es obvio que la Corte Suprema sigue con su camino. Camino que ha trazado y que como es obvio no dejará de recorrer.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado