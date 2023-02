Atención: este año las elecciones serán sin sobre ni cuarto oscuro

Este año, las elecciones en Mendoza serán diferentes. No habrá cuarto oscuro ni tampoco será necesario poner el voto dentro de un sobre. Las autoridades de mesa estarán dentro del aula y el elector marcará sus candidatos en un biombo dispuesto dentro de esa misma habitación. En la Junta Electoral de Mendoza se preparan para el debut de la Boleta Única Papel y su responsable, Jorge Albarracín, admitió en MDZ Radio que el "primer impacto" será complejo.

Rodolfo Suarez confirmó que las elecciones en Mendoza serán desdobladas a las nacionales y las PASO tendrán lugar el 11 de junio. Sin embargo, los primeros en experimentar con el nuevo sistema electoral serán los vecinos de los departamentos que adelantaron sus comicios: Tunuyán, San Rafael, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Maipú y San Carlos.

El 30 de abril esos ciudadanos llegarán a las escuelas y encontrarán un escenario diferente al que están acostumbrados. "En el primer momento que llegue uno a la votación, en lugar de darle el sobre le van a dar una boleta. En esa única boleta van a estar todas las opciones para el elector", explicó Jorge Albarracín.

"No habrá cuarto oscuro. Van a ser biombos con la posibilidad de que sean dos por mesa. Es un cambio de modalidad bueno pensando que las primarias provinciales son a fines de junio y siempre hay problemas por el frio. Las autoridades de mesa van a estar dentro del aula con los biombos", agregó el secretario de la Junta Electoral.

En lugar de elegir boleta y ponerla dentro de un sobre, el elector tendrá que marcar sus candidatos con una lapicera. "Puede ser con una cruz, punto, o el signo que sea", aclaró Albarracín.

Otro punto importante es que los votantes podrán consultar un gran afiche por si no alcanzan a distinguir nombres o rostros en la boleta. "En el lugar de votación habrá un afiche. Una cartulina con los nombres grandes para que el elector pueda ir a ver. Recibe la boleta y antes de entrar al biombo puede ir y mirar. Por si no alcanza a ver en la boleta. Hay que ir a votar tranquilos. Ver las opciones. Sacarse las dudas", manifestó.

Para empezar a capacitar a la ciudadanía antes necesitan definir cómo serán los modelos de las boletas y la semana que viene está prevista una reunión para comenzar a definir detalles del diseño.

Demoras en el escrutinio

Otro foco de conflicto -al menos en la primera experiencia- será el escrutinio. Sobre ese tema, Albarracín reconoció que puede haber demoras y estiman que será por lo menos una hora más lento. "Es un sistema más lento, pero también un sistema seguro. El escrutinio tiene que ser ordenado. A mi no me preocupa que se demore una hora más. Me preocupa que se haga bien", aseveró.

El sistema de Boleta Única Papel se implementará en las elecciones municipales (30 de abril y 3 de septiembre) y en las provinciales (11 de junio y 24 de septiembre). Mientras tanto, en las elecciones nacionales (13 de agosto y 22 de octubre) se utilizará el sistema tradicional.