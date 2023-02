Un intento más: las medidas que aplicará Sergio Massa para bajar la inflación

El ministro de Economía, Sergio Massa tiene un objetivo: bajar sí o sí la inflación, porque más allá que diga que no, lograr algo así lo posicionaría en la interna del Frente de Todos para una posible precandidatura presidencial.

Massa, en los próximos días, anunciará un paquete de medidas para esterilizar los pesos que quedaron circulando y que se emitieron durante la pandemia por covid 19, donde la Casa de Moneda realizó una impresión desmedida de billetes para poder palear la crisis económica de ese momento ante las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández.

El ministro de Economía está preocupado por el 6% que arrojó la inflación de enero dada a conocer por el Indec. Por eso, en una entrevista con el programa Conecta2, el líder del Frente Renovador explicó que el programa financiero del Gobierno no solo debe servir para dar estabilidad al dólar, sino también para rescatar los pesos que están dando vueltas en la calle.

"Este es un trabajo que en los próximos días se va a conocer públicamente con algunas medidas que vamos a tomar. Tenemos que reducir las Leliq, reducir la cantidad de pesos que hoy están circulantes en el sistema financiero y producen una espiral, y tratar de que el Estado responda a eso de una manera inteligente y eficiente", declaró el ministro de Economía.

Y agregó, en declaraciones reproducidas por La Nación, que "hay algo que el Gobierno puede hacer, y que va a hacer en los próximos días para seguir consolidando el camino de esterilización de pesos que son pesos excedentes, producto de un país que tenía un crédito en dólares con el Fondo que tenía que renegociar y que no tuvo mercado de capitales por una negociación muy desgastante con los bonistas. Esos pesos, que no se le pidieron prestados a nadie, pero cuando los emitís son como pagarés, de alguna manera hay que rescatarlos. Hay que hacer un trabajo de rescate, pero eso no puede suponer frenar la economía, por eso hay que hacerlo gradualmente".