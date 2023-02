Jorge Macri reveló el rol que ocupará Mauricio en la interna del PRO

“A Mauricio Macri no lo veo como candidato presidencial, pero sí como un gran ordenador y mentor, que quiere que las PASO sean un camino y no un fin en sí mismo”, le dijo a MDZ su primo Jorge, candidato a jefe de Gobierno porteño, aunque también se mostró muy confiado en que su fuerza, la que más ruido le provoca a la alianza de Juntos por el Cambio, termine ordenando sus diferencias con más consensos que internas.

Sin embargo, es la interna, las PASO, lo que más tiempo les demanda a la dirigencia. “Tenes razón, no podemos estar todo el día mirándonos el ombligo. La gente nos puso acá para hacernos cargo, y no sólo ocupar un cargo”, sintetizó.

Provocador, siempre dice estar atento a la competencia. “Saca lo mejor de mí” y luego describe lo que percibe que será el futuro de la gestión porteña, sobre la que se siente más que entusiasmado, porque “la gente te vota más por lo nuevo que hiciste, por lo que sabe que vas a hacer y no por los grandes viejos éxitos”.

La Ciudad de Buenos Aires tuvo esta semana dos temas trascendentes que parece no haber estado a la altura de las demandas de la sociedad está requiriendo. La demora en darle respuesta a los vecinos de la zona sur luego de una semana de cortes de suministro eléctrico, y la posterior respuesta al desalojar la avenida Dellepiane porque la gente impedía la circulación de los vehículos, abrió también la comparación directa con el no desalojo de los piquetes de la avenida 9 de Julio.

Jorge Macri junto a su primo Mauricio

“Sí, efectivamente, nos dicen que saquemos los dos piquetes. Pero claramente son dos problemas distintos. Es muy difícil resolver con la Policía el problema que nos plantea el kirchnerismo, lo de resolver una pelea entre ellos. Son gobierno nacional, pero a la vez son piqueteros. Y uno no puede resolver los problemas sociales a los palos”, inició su explicación Jorge Macri.

“Dicho esto, creo que tenemos que encontrarle un mecanismo que le resuelva a la gente los problemas que le genera semejante corte casi todos los días. Es difícil hacerlo ahora sin sintonía con el gobierno nacional ni de la Provincia. Pero hay que desafiarnos ahora para mejorar eso. Ya no basta con enviar policías mujeres, porque ahora también las agreden a ellas y las buscan como flanco para romper la contención policial”, agregó el candidato a jefe de Gobierno porteño.

"Efectivamente hubo un abordaje imperfecto. Es una de las cuestiones sobre las que tenemos que mejorar, estar más presentes, ser más cercanos, no aparecer tan lejanos o simplemente gestionando", completó Jorge Macri.

LOS CANDIDATOS Y SU PROPIO PROYECTO EN LA CIUDAD

-¿Estás en un territorio hostil?

-No (Risas). No. ¿De qué hostilidad me hablas? Yo tuve que enfrentar al kirchnerismo en su mejor momento siendo el único intendente del PRO en 2011, pero antes, desde el 2005, cuando empecé a trabajar en cada territorio de la Provincia de Buenos Aires. Casi que nacimos al mismo tiempo con el kirchnerismo. En el 2005, cuando Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó a Chiche Duhalde fue mi primera elección y nosotros estábamos con Ricardo López Murphy y Recrear. Después, dos años después, los enfrentamos con Unión Pro y Francisco De Narváez.

Eso era estar en un terreno hostil. Hoy estoy en un gobierno muy importante, con desafíos muy grandes y sufriendo, eso sí, las tensiones de candidatos a presidente que compiten entre ellos mientras que yo trato de ser el mejor candidato del PRO porque pretendo gobernar la Ciudad

-Después del triunfo de 2021, pareció que todo quedó más que claro. Santilli, que había ganado la Provincia, quedaba como candidato. Y vos, que fuiste a la Ciudad, era el espejo para mantener el equilibrio político. ¿Qué pasó que todo eso hoy está de nuevo en discusión?

-Nuestro espacio político nació con un líder y un proyecto político único como Mauricio Macri. Y hoy la realidad lo encuentra como líder de la organización global pero con muchos otros dirigentes con proyectos que van desde presidente a gobernador o jefe de Gobierno. Esto antes no existía y genera tensiones que antes no estaban o las ordenaba el único decisor.

Es un cambio que estamos aprendiendo a administrar. Pero esta tensión se da porque hay un montón de figuras con capacidad para presentarle a la sociedad. Con Mauricio como líder tenés tres candidatos presidenciales como Horacio, Patricia y María Eugenia. En la Provincia de Buenos Aires hay un candidato como el Colo Santilli que ya ganó una elección, pero Cristian Ritondo tiene derecho a levantar la mano y hay intendentes como Joaquín De la Torre, Néstor Grindetti o Gustavo Posse también.

El tema es no desordenarnos y aparecer como un grupo más homogéneo. En lo personal, claro que me hubiera gustado que la discusión se haya dado de esa manera, ordenada, fácil, con diálogos y consensos. Pero se dio así y a mí la competencia no me asusta, me encanta, saca lo mejor de mí. Tuve que ganarle a un buen intendente como Enrique “el Japonés” García y luego me tuve que superar varias veces a mí mismo. La primera victoria, en 2011, fue con el 38% de los votos y terminé siendo reelecto por segunda vez con más del 62%.

La gente te vota más por lo nuevo que hiciste, por lo que sabe que vas a hacer y no por los grandes viejos éxitos.

En cuanto a la proliferación de candidatos, lo que yo digo es. O nos ponemos de acuerdo y llevamos un solo candidato o hacemos una interna previa entre los del PRO y luego sí competimos contra el representante de la otra fuerza aliada como el radicalismo que tiene a un gran candidato como Martín Lousteau.

-Lo que se ve en la tele, se escucha en la radio, se apasionan en las redes, dicen “estos están tan locos como los del Frente de Todos. Se gritan, se critican, se dicen cualquier cosa".

-Tenes razón en ese punto. El humor social no está para que nosotros nos estemos mirando el ombligo todo el tiempo, pero tampoco debemos esperar que un papá o mamá aparezca y con el dedo nos diga qué tenemos que hacer.

Yo creo que en el PRO vamos a llegar a un acuerdo y tendremos un candidato único para competir en las PASO contra Lousteau y luego seguir gobernando la Ciudad como lo venimos haciendo. Sé que puedo cuidar lo que empezó haciendo Mauricio y continuó Horacio. Hasta puedo mejorarlo, no tengo dudas.

-¿Te comparan con tu primo?

-Muchas veces. Hasta por diferencias. Es un espejo inevitable. Él fue el fundador del espacio, jefe de Gobierno, presidente, el representante internacional más importante que tiene la Argentina. Sorprenden las coincidencias ideológicas pero también las diferencias.

-Y sí, vos sos mejor en lo futbolístico, sos de River. Además, tenés una manera de decir las cosas más lineal, menos de jefe, con menos frialdad, más empático. Tu primo parece que siempre está midiendo.

-Ahora está un poco mejor… No es fácil ser presidente en este país.

-¿De verdad? Parece estar entorpeciendo todo el día. Debe indicar cuál es el rumbo, cuáles son los candidatos y listo.

-¿Vos crees que no lo intenta hacer? Yo creo que lo intenta, pero todos tenemos que querer en que esto se ordene. Creo que él está dedicado a ser un ordenador, no en ser candidato. En que si hay competencia la misma sea lo más pareja posible, ser un buen mentor y que tengamos en claro, todos los candidatos, qué es lo que hay que hacer en el país. No vinimos a ocupar cargos, sino a hacernos cargo de las cosas, a transformar realidades, y el que le gane al otro tiene que incluir al que perdió.

El fin último no son las PASO, sino incluir a todos y gobernar bien. Acá no sobra nadie, todos somos necesarios y yo lo veo enfocado a Mauricio en este camino, que aún no se ve el resultado porque no lo hemos alcanzado, pero pasito a pasito lo estamos alcanzando.