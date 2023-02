Horacio Rodríguez Larreta tomó una firme decisión y desde las otras alas del PRO lo miran de reojo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, definió acelerar los tiempos políticos y anunciará su precandidatura a la presidencia el miércoles próximo, para lo cual apelará a una actividad "digital" cuyos detalles aún están en análisis pero que intentará mostrar un "fuerte respaldo federal", mientras que los otros sectores del PRO expresan sus resquemores ante lo que consideran un lanzamiento "inconsulto".



El lanzamiento de la postulación será por medio de un video con un discurso grabado, que realizará justo una semana antes de su última visita a la Legislatura local, el 1° de marzo, para inaugurar el período de sesiones ordinarias, ya que en diciembre finalizará su segundo mandato en la Ciudad de Buenos Aires.



"Va a haber mucho apoyo de dirigentes de todo el país, como ocurrió en diciembre pasado", anticipó un integrante del equipo de asesores del alcalde, en alusión al acto que encabezó Rodríguez Larreta al cierre del 2022 en el predio de Costa Salguero, cuando recibió la adhesión de unos 3000 dirigentes del PRO de distintas provincias.



Si bien en el entorno al jefe de Gobierno señalaron que "aún está en estudio la dinámica" que tendrá el lanzamiento, con el cual oficializará su ambición de disputar la interna del PRO por la presidencia -a la que también aspiran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal-, trascendió que no será un acto masivo, sino a través de las redes y con presencia de un grupo reducido de acompañantes.



La modalidad virtual fue la que eligió Diego Santilli -quien fue el vicejefe de Gobierno porteño de Larreta durante seis años- a través de la cual confirmó la semana pasada su precandidatura a gobernador bonaerense y que consistió en una publicación en redes con el hashtag #FaltaMenos, mediante el que dio a conocer algunas consignas de campaña.



El discurso en el que trabajan en la mesa política de la jefatura de CABA, en la calle Uspallata de Parque Patricios, apunta a un mensaje en tono presidencial sin dejar de lado tampoco la gestión que todavía conduce en la Ciudad, así como también se referirá al litigio que mantiene con la Nación por el redireccionamiento de los fondos de la coparticipación federal dirigidos al distrito porteño que Mauricio Macri amplió en 2016.



El anuncio del lanzamiento de Larreta, en tanto, volvió a producir tensiones hacia adentro del PRO ya que desde los sectores ligados a dos de las potenciales contrincantes en una interna partidaria, como son Bullrich y Vidal, cuestionaron la estrategia electoral elegida por el jefe de Gobierno.



"Es una confirmación que demuestra alguna ansiedad y están acelerando tiempos frente a una sociedad que está preocupada por otras cosas", analizaron desde el equipo de campaña de la presidenta del partido PRO, al tiempo que aseguraron que la exministra de Seguridad "seguirá en su eje con visitas a las provincias y en contacto con la gente".



En ese sentido, los colaboradores más cercanos a Bullrich salieron a diferenciarse de la decisión de Larreta al indicar que "que ni siquiera todavía planteamos en la agenda cuándo sería el un lanzamiento".



Por su parte, desde el armado electoral de Vidal -diputada nacional y exgobernadora bonaerense- advirtieron que no fueron informados del anuncio que Larreta prevé realizar el próximo miércoles.



Con molestia, señalaron que el anuncio "no fue consultado con nadie del PRO, sino que es una decisión de Horacio y de su comando de campaña"; en tanto que agregaron que "no está bien ni mal, cada uno tiene su propia lectura de la realidad".



El lanzamiento de Rodríguez Larreta tendrá lugar mientras el exmandatario y fundador del PRO, Mauricio Macri, prepara un nuevo viaje al exterior para disertar en la Universidad de Bologna, Italia, al tiempo que mantiene su indefinición sobre si participará o no del proceso electoral este año.



Varios dirigentes del radicalismo, socio del PRO en Juntos por el Cambio, le pidieron en los últimos días a Mauricio Macri que defina y anuncie públicamente si competirá en la elección presidencial o desistirá de hacerlo.



El senador radical Martín Lousteau fue uno de ellos: "Es lo más importante que podría pasar para contarle a la sociedad nuestros planes y sería más sencillo si estuvieran definidos los candidatos. Estaríamos más cómodos en cuanto a la previsibilidad", dijo el precandidato a suceder a Rodríguez Larreta en la ciudad.



También el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, le pidió a Macri que apure su determinación respecto de si será candidato presidencial, y consideró que esta demora "no lo hace bien a la coalición ni a los argentinos".