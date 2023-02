Patricia Bullrich dio detalles de lo que pasará con De Marchi en la interna mendocina

Este viernes la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le puso fecha a la resolución del "Caso De Marchi". En concreto, está previsto que el lunes se lleve adelante una nueva reunión del PRO en Buenos Aires y no descartó una intervención del partido si Omar De Marchi no confirma que seguirá integrando el frente Cambia Mendoza. Por otro lado, no escondió su favoritismo por la candidatura a la gobernación del radical Alfredo Cornejo.

"Nosotros sabíamos con Cornejo. Habíamos hablado de este tema. Alguien que no se sube no se baja. Con Cornejo tengo una amistad política por compartir ideas. Fue un gobernador con cuentas en orden, que cambió la educación y la seguridad. Interpretó los tiempos que necesitan de una buena administración. Eso es lo que me une y está intacto más allá del lugar en el que esté el y en que esté yo", comenzó diciendo Bullrich en una entrevista con Radio Nihuil.

Y agregó: "Juntos por el Cambio es una coalición de todos los distritos nacionales. En algunos distritos tiene aliados provinciales, pero no hay una decisión de decir participo o no cuando hay PASO. Cornejo y De Marchi pueden competir en las PASO para que la gente elija al mejor candidato de Juntos por el Cambio. Lo que no se puede es romper Juntos por el Cambio y poner la individualidad por sobre los objetivos colectivos. Perjudica las posibilidades del triunfo nacional".

"El lunes va a a haber una reunión de la conducción del PRO para tomar una decisión", aclaró Bullrich.

Siguiendo con su discurso, Bullrich dejó en claro lo siguiente: "No está dentro de los cálculos de nuestra coalición romper. La coalición es unidad, es la base de la coalición y todos los dirigentes repiten que la unidad es lo más importante. Ahora vamos a los hechos. Una cosa es decirlo ahora hay que hacerlo".

Por otro lado, al ser consultada sobre si es posible una intervención, la titular del PRO le puso fecha límite a la situación de la interna en Mendoza: "El lunes va a a haber una reunión de la conducción del PRO para tomar una decisión. Hay siete departamentos, algunos muy poblados con candidatos del PRO que quieren participar y no se los puede vetar. Vamos a trabajar para que no se rompa y el lunes tomaremos la decisión en la reunión del PRO nacional".

"De la reunión van a participar todos porque la coalición tiene un reglamento nacional. No hay decisiones individuales. Hay un reglamento y se tienen que apegar a la ley. Es una decisión que tomará la conducción nacional y la comunicará al distrito. No voy a adelantar nada pero mi posición es pública: la unidad de Juntos por el Cambio está por encima de todo porque estamos buscando ser gobierno nacional. Hay un equipo de dirigentes que viajó para hablar con De Marchi. Yo no he estado en esa conversación", concluyó.

De acuerdo con lo resuelto por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia se realizarán el 11 de junio y las generales el 24 de septiembre.