La inesperada medida que tomará un municipio bonaerense para ayudar al campo por la sequía

El intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, eximió al campo del pago de tasas por más de 190 millones de pesos. Los productores rurales se verán beneficiados, hasta recuperarse de la sequía, de la exención de los pagos de las tasas por control de marcas y señales; por servicios generales rurales, por lucha y control de plagas agropecuarias y de la tasa por control de la vía pública.

Hasta el momento, Magdalena es el único municipio de la provincia de Buenos Aires en tomar una medida a favor del sector rural, a diferencia de lo que hacen provincia y Nación que suspenden el pago demorándolo en el tiempo, en este caso los productores fueron eximidos.

Un importante dirigente de CARBAP le dijo a MDZ: “No puede ser que un municipio que es el eslabón más débil de la cadena del Estado pueda tomar este tipo de medidas. Ojalá que sirva de ejemplo al resto de los municipios y a la provincia”. En este sentido, no se descarta una fuerte presión de las entidades del campo a los intendentes para que copien la medida

En diálogo con MDZ, Gonzalo Peluso, intendente de Magdalena, afirmó que el campo necesita de la ayuda de todos los magdalenenses para levantarse y ser el motor de la economía del partido y agregó: “El sector rural que tanto dinamiza la economía de Magdalena, y que año a año cumple con las tasas que debe pagar, hoy nos necesita”.

“Hace unos días mantuvimos una reunión con la Sociedad Rural de Magdalena para conversar sobre la situación. De ese encuentro surgieron estas medidas reales de acción directa, que dejarán en las cuentas de los productores aproximadamente $190 millones de impuestos que no pagarán. Esto permitirá que puedan mitigar los efectos económicos de la sequía reinvirtiendo y recuperando los insumos perdidos por la falta de lluvia”, sostuvo el intendente de Magdalena y referente del radicalismo bonaerense.

Asimismo, Peluso dijo que no se trata de demagogia y que es una medida de acción directa. “El productor hoy no tiene para darle de comer a los animales, me da vergüenza cobrarles las tasas municipales. Sumado a que parte de esas tasas son para solventar el mantenimiento de los caminos rurales, si no llueve ¿qué maquina vamos a pasar?”, explicó.

En tanto resaltó que, en Magdalena, hay una tasa muy alta de cobrabilidad. “Más del 80% de los vecinos pagan sus impuestos municipales, el campo siempre nos acompañó. Hoy se lo retribuimos resignando ingresos tributarios, en algunos casos por un año, que equivalen a cinco masas salariales para ayudarlos a atravesar esta difícil situación. Marcando una diferencia con provincia y Nación que suspenden el cobro de impuestos, pateándole a los productores rurales la deuda para adelante”.

El jefe comunal radical afirmó que cada sector rural va a tener un proceso distinto de recuperación de la sequía. “En Magdalena llovieron 400 milímetros cuando el registro anual es de 1.700 milímetros, por lo que la ganadería se va a ver afectada por los próximos tres años. En los tambos la recuperación va a demandar cerca de un año, por la falta de agua se pierden 2 mil litros de leche diarios. Distinto es en la agricultura, si empieza a llover en estos días pueden sembrar en junio para cosechar a fin de año”, agregó.

Peluso dijo que el efecto de la sequía se va a sentir a mitad de año. “El problema se va a notar en las ciudades y el conurbano entre julio y agosto cuando no haya carne. Por más que la pagues un montón de plata no va a haber. No entiendo como no reacciona el Gobierno nacional tomando medidas que le den aire al campo. Por ejemplo, deberían sacar la certificación sanitaria del SENASA, que es un impuesto encubierto. Los productores ganaderos reniegan de eso cada vez que van a vender hacienda porque los matan con ese tributo”

Ante esta media tomada por el municipio de Magdalena, crece la preocupación en los municipios bonaerenses donde predomina la actividad rural por la presión que van a ejercer CARBAP y La Sociedad Rural de cada distrito para que imiten la medida. Un intendente de la zona núcleo confió a MDZ: “El campo es corporativista, seguramente vengan en estos días para pedirme que haga lo mismo que Peluso”.