Recta final: un intendente radical ya proclamó a su favorito

El intendente de General Alvear, el radical Walther Marcolini, confirmó a su propio candidato de cara a las elecciones departamentales 2023. Se trata de Jorge Pérez, quien es actualmente el secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna sureña. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, confirmando los rumores que candidateaban a Pérez a la intendencia.

El anuncio oficial fue por Twitter: "En General Alvear en estos 7 años de gobierno hemos ordenado fiscalmente al Municipio y emprendido un camino de transformación, que hoy confío que Jorge Pérez podrá continuar, profundizar y ampliar con políticas de estado a mediano y largo plazo". precisó Marcolini.

Luego, destacó que se inclinó por Pérez por "su capacidad, compromiso, valores, trabajo y militancia en la UCR". "Jorge es el hombre indicado para hacer que General Alvear siga creciendo", cerró en un claro tono de campaña.

En General Alvear en estos 7 años de gobierno hemos ordenado fiscalmente al Municipio y emprendido un camino de transformación, que hoy confío que JORGE PÉREZ podrá continuar, profundizar y ampliar con políticas de estado a mediano y largo plazo. pic.twitter.com/KoPTsvg5NV — Walther Marcolini (@WMarcolini) February 11, 2023

Jorge Pérez ha formado parte del gabinete de Marcolini en cinco de los siete años que lleva de gestión. Fue delegado de la pequeña localidad de San Pedro del Atuel (Carmensa) y, antaño, también se desempeñó en el IPV, en el Gran Mendoza.

Consultado por MDZ, aseguró que "a los 12 años ya acompañaba a mi madre en la militancia de la campaña de Raúl Alfonsín". "He tenido muchos años de militancia activa, tanto en Ciudad como en el comité radical de Alvear", agregó.

"Nunca cambié mi domicilio, porque sabía que iba a volver de la Ciudad a mi pueblo. Estoy acompañando el proceso, primero como delegado de Carmensa, luego como secretario de gobierno y ahora teniendo la posibilidad de ser precandidato a intendente", agregó.

Marcolini y Pérez, su precandidato.

En sus redes sociales, Jorge Pérez se describió como un "un soñador que hace y trabaja para que las cosas sucedan". Y le pidió a los que "no me conocen quiero que me den la posibilidad de hacerlo, que nos animemos juntos a seguir construyendo un compromiso con Alvear como lo viene realizando Walther, seguir construyendo gestión, seguir construyendo valores".

En una eventual interna del Cambia Mendoza, competirá con el ex Secretario de Desarrollo de Marcolini, Carlos Ponce, quien hace meses renunció a su cargo para dedicarse a su candidatura a intendente. "Más que una disputa con el PJ, la gran elección será contra Ponce", le confiaron a MDZ.

Por el lado del Partido Justicialista hasta el momento se han candidateado Néstor Otero, ex presidente del partido, y el reconocido abogado del sur Claudio Vázquez.

General Alvear votará en las primarias del 11 de junio, siguiendo el cronograma electoral de las elecciones a gobernador en Mendoza, y la intendencia de los próximos cuatro años se definirá el 3 de septiembre, en las generales.