La UCR en alerta por la posible salida de otro socio de Cambia Mendoza

La semana pasada, cuando el radical Alfredo Cornejo se lanzó oficialmente como precandidato a gobernador, el diputado nacional Julio Cobos, alertó sobre los vínculos de la UCR con algunos de los socios del Frente Cambia Mendoza: “Creo que hay que tender puentes con Omar De Marchi, no hay que chucearlo tanto, porque la verdad que mientras más le mandan mensajes, eso lo aleja más. Yo creo que todos somos hombres grandes, el gobernador, Alfredo, yo en lo personal ya he tenido conversaciones con él, tenemos que facilitar las cosas para que si tenemos que hacer un mea culpa dentro de la UCR hacerlo, porque no le podemos echar toda la culpa al otro, que no se siente cómodo en este caso en nuestro espacio, como ocurre lo mismo con Jorge Difonso”. Ahora, Difonso, quien es diputado provincial y su espacio Unión Popular -que gobierna San Carlos y tiene presencia provincial- entraron en días decisivos para resolver si dejan o no el frente oficialista.

La primera señal de este año de posible ruptura fue dada en enero: San Carlos, anticipó las elecciones, despegándose de la estrategia provincial de Cambia Mendoza que apunta a que los comicios sean en simultáneo con los provinciales a diferencia de los seis municipios justicialistas que adelantaron la fecha electoral. Pero más allá de este hecho, aseguran desde ese partido, hace tres años que no tienen relación con la dirigencia radical del Frente Cambia Mendoza, especialmente con el gobernador Rodolfo Suarez, quien ha sido muy crítico durante toda su gestión con Difonso por apoyar las movilizaciones a favor de la ley 7722 (que restringe la actividad minera), que el Gobernador intentó modificar apenas asumió.

“Prácticamente no tenemos relación”, aseguró Difonso ante MDZ. En ese sentido, agregó: “Es algo que hemos venido viendo desde que asumió Suarez y manifestamos nuestra histórica y conocida postura en defensa de la ley 7722”, agregó el legislador provincial. El dirigente de Unión Popular durante los tres años de la gestión de Suarez que han coincido con su diputación provincial, advierte no haber encontrado eco en el Gobierno por sus proyectos. Es un férreo defensor de la vuelta del tren de pasajeros a Mendoza, por lo que ha impulsado un proyecto para su regreso que ha trabajado con la Nación y otras provincias vecinas y ha sido el propio Suarez quien ha bajado públicamente las expectativas del tema. En abril del año pasado, por una iniciativa de Difonso, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto para atrasar una hora el reloj y ahorrar energía aprovechando más la luz sol en el invierno, pero el Gobierno provincial lo descartó. También, aseguran desde el espacio, no escucharon su idea de crear una única autoridad del agua, entre otros puntos. Esas fricciones se han notado en la Casa de las Leyes pero quizá lo evidente es que Suarez, quien es sancarlino como Difonso, lo ha criticado en varias ocasiones públicamente por haber acompañado las manifestaciones en contra de la modificación que el Ejecutivo impulsó a la ley 7722 y fracasó por la masividad de las protestas.

Ahora, la pelota la tiene Unión Popular que va a decidir el próximo sábado 18 si se queda o se va del Frente Cambia Mendoza. Una decisión que no sólo mira con expectativas el radicalismo, sino que también referentes de otras fuerzas políticas. El último fin de semana de junio del 2022 se puso en debate en el partido si se quedaban o se iban. Decidieron a través de una convención partidaria, la primera opción. En unos días, habrá otro encuentro similar y la resolución podría ser otra aunque todavía no hay nada definido. Si se va el PRO y también lo hace Unión Popular, Cambia Mendoza quedará muy acotada en su integración partidaria.